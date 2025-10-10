ÅìµþGB¤¬¡ÖTOKYO UNITE¡×¤Ø¿·µ¬²ÃÌÁ¡ª ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï½é
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤¬8Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¡ÖTOKYO UNITE¡ÊÅìµþ¥æ¥Ê¥¤¥È¡Ë¡×¤Ë¿·¤¿¤Ë²ÃÌÁ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡ÖTOKYO UNITE¡×¤Ï¡¢Åìµþ¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡¦ÃÄÂÎ¤¬¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¼Ò²ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤ÓÁê¸ß¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤äÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢FCÅìµþ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡¢Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¤Ê¤É¤Î15¥Áー¥à¤¬´û¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó16¥Áー¥àÌÜ¤È¤·¤ÆÅìµþGB¤¬²ÃÌÁ¡£¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Î¥Áー¥à¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ÖTOKYO UNITE¡×¤Î³èÆ°¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¥Ã¥º¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹¡×¤Ê¤É¤Ø»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìµþGB¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î²ÃÌÁ¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë³Æ¥Áー¥à¡¦ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÅìµþ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÈ¯Å¸¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤·¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î²ÃÌÁ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÅìµþGB¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ëµ×ÊÝÅÄ·ò»Ê»á¤¬°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó»ä¤¿¤ÁÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤Ï¡ÖTOKYO UNITE¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÅìµþ¤È¶¦¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦³èÆ°Êý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖTOKYO UNITE¡×¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë²ÃÌÁ¥Áー¥à¡¦ÃÄÂÎ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¤Î¿·¤¿¤ÊÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡