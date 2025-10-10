ÍÓÊ¸³Ø¡¡½é¤ÎÉðÆ»´Û¤Ç¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡ÖËÜÅö¤Ë´ñÎï¤Ç¤¹¡×¸÷¤ëµÒÀÊÄ¯¤á´¶·ã¡¡15Æü¤«¤é½é¤Î²¤½£¥Ä¥¢¡¼³«Ëë
¡¡3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖÍÓÊ¸³Ø¡×¤¬9¡¢10Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡Ê¤¸¤å¤¸¤å¤Ä¤«¤¤¤»¤ó¡Ë¡×Âè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ömore¡¡than¡¡words¡×¤Ê¤É20¶Ê¤òÈäÏª¡£8Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖD¡¡o¡¡n¡Ç¡¡t¡¡L¡¡a¡¡u¡¡g¡¡h¡¡I¡¡t¡¡O¡¡f¡¡f¡×¤«¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¿ä¤·¤Î»Ò¡×¤ÎÂè2´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡ÖBurning¡×¤Ê¤É¡¢¿·¶Ê¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤ÎÉðÆ»´Û¤Ç·Þ¤¨¤¿¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ª¸ø±é¡£2Æü´Ö¤Ç2Ëü¿Í¡¢¥Ä¥¢¡¼Á´ÂÎ¤Ç4Ëü5000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦±öÄÍ¥â¥¨¥«¤Ï¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¸÷¤ëµÒÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡ÖËÜÅö¤ËÉðÆ»´Û´ñÎï¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Î°ìÉô¤ÏYouTube¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ±»þ¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤Ï1ËüÄ¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¤¤¤Þ¡¢¤³¤³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±öÄÍ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤â¡Ö·ë¶É¤Þ¤ÀÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤20¿ôÇ¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È°ì¸À¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢10Ç¯¸å¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤¤Æ¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡¢º£Æü¤È¤«¡¢º£¤³¤Î¾ì½ê¤Ê¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´Á³ÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£º£Æü¤ÏËÜÅö¤ËÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢²È¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÍÓÊ¸³Ø¤Ï¡¢±öÄÍ¤ÎÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬ÆÃÄ§¡£¥Ù¡¼¥¹¤Î²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÁÕ¤Ç¤ë¡£¸½ºß¥É¥é¥à¤Î¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤¬µÙÍÜÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò²Ã¤¨¤ëÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¡£º£Ç¯4·î¤Ë¡¢½é¤Î¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¡¢º£·î16Æü¤Ë¤Ï½é¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤ÇÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£