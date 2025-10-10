ÇÓÊØÀ©¸æ¤ÎÇ¾¿À·Ð²òÌÀ¡¡ÊØÈë¼£ÎÅË¡¤Ë±þÍÑ¤â¡¢¶å½£Âç
¡¡¶å½£Âç¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï10Æü¡¢ÇÓÊØ¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ëÇ¾Ãæ¿õ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ç²òÌÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç¾´´Æâ¤Î¿À·Ð³Ë¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë2¼ïÎà¤Î¿À·ÐºÙË¦¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÌò³ä¤ÇÇÓÊØ¤òÀ©¸æ¡£¸¦µæ¤ò¿ÍÂÎ¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËýÀÊØÈë¾É¤äÇÓÊØ¾ã³²¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅ¤äÍ½ËÉÊýË¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¸÷¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òºî¤ë°äÅÁ»Ò¤ò¥Þ¥¦¥¹¤Î¿À·ÐºÙË¦¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¸÷¤Î¾È¼Í¤Ç¿À·Ð³èÆ°¤òÁàºî¤¹¤ë¼êË¡¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¡¢ÆÃÄê¤ÎºÙË¦¤¬¤É¤ó¤Êµ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ä´¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ç¾´´¤Î¡Ö¶¶¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉô°Ì¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥ê¥ó¥È¥ó³Ë¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖVGluT2¿À·Ð¡×¤¬ÇÓÊØ³«»Ï¤ò¡¢¡ÖCRH¿À·Ð¡×¤¬ÇÓÊØ¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÄ²¼ý½Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆÍ¤»ß¤á¤¿¡£
¡¡¸¦µæ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¶å½£ÂçÉÂ±¡¤ÎÅÄÃæµÁ¾½õ¶µ¤Ï¡ÖËýÀÊØÈë¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤êºÙ¤«¤¯²òÌÀ¤·¡¢´µ¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤Ë±þ¤¸¤¿¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£