ÍÓÊ¸³Ø¡¢¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é³«ºÅ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×2DAYS¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÂ¨´°Çä
3¥Ô¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉÍÓÊ¸³Ø¤¬10Æü¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ÖHitsujibungaku Asia Tour 2025¡¡¡È¤¤¤Þ¡¢¤³¤³¡ÊRight now¡¤¡¡right here¡¥¡Ë¡É¡×ºÇ½ªÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±½ê¤Ç¤Ï2Æü´Ö¤Ç·×2Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£ÉðÆ»´Û¤«¤éÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Àª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
8Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¤½¤Î¤È¤¡×¤ÇËë³«¤±¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼±öÄÍ¥â¥¨¥«¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¾ÈÌÀ¤¬ÉðÆ»´Û¤òÊñ¤ó¤À¡£¥Ù¡¼¥¹¡¦¥³¡¼¥é¥¹¤Î²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ß¤ó¤Êº£Æü¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡£¡Ê´ÑµÒ¤Î»ý¤Ä¡Ë¥é¥¤¥È¤¤ì¤¤¤À¤è¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
ÍÓÊ¸³Ø¤Ï20Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥à¤Î¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤ÏºòÇ¯5·î¤«¤é³èÆ°¤òµÙÍÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢9·î¤«¤é¹ñÆâ³°8ÅÔ»Ô9¸ø±é¤Ç·×4¡¦5Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£¼«¿È½é¤ÎÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¤ÏÎ¾Æü¤È¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â¨´°Çä¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÏÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN¡×¤Ç¡¢ºÇÍ¥½¨¹ñÆâ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤ÈºÇÍ¥½¨¹ñÆâ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö³Ú¶Ê¾Þ¤Î2´§¤òÃ£À®¡£4·î¤Ë¤Ï½é¤ÎUS¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢º£·î15Æü¤«¤é¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¸ø±éÃæ¤ËÌó1»þ´Ö·×11¶Ê¤Î¤ß¹Ô¤ï¤ì¤¿YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢Æ±»þÀÜÂ³¿ô1Ëü¿Í¤òµÏ¿¡£¥Õ¥¸·î9¥É¥é¥Þ¡Ö119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖÀ¼¡×¤ä¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÂè2´ü¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖBurning¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
½ªÈ×¤Î¡ÖGO¡ª¡ª¡ª¡×¤Ç±öÄÍ¤Ï¡Ö³§¤µ¤óÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£¶ÊÃæ¤Ç¤Ï²ñ¾ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÏÓ¤ò·Ç¤²¡Ögo¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎMC¤Ç¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤½¤Î¾ì½ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤Ê¤ó¤«µï¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Ê¤ó¤«¼«Ê¬¤¬µï¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Þ¤Þ20¿ôÇ¯´Ö¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢µÒÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢²È¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¹¤Ã¤´¤¤ÎÉ¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
²ÏÀ¾¤â¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ²»³Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÂ¿¤¯¤Æ¡£¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¼Ò²ñ¡¢À¸¤Êª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Éé¤Î´¶¾ð¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â²»³Ú¤Ë½Ð¤ë´¶¤¸¤¬¥Ð¥ó¥É¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£±öÄÍ¤Ï²þ¤á¤Æ²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£¡Ú¶ÌÍø¼ë²»¡Û