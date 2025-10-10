¿¹ÊÝJ¤Ï¡Ö¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤´ÆÆÄ¡¢²ñ¸«¤Ç¡È°ÛÎã¡É¤Î´¶¼Õ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤WÇÕ¤Ë¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤È2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï10·î10Æü¡¢Âçºå¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡ÊÆ±37°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Î¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö»ä¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ÎÁ°¤Ë¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤òÎ¨¤¤¤ÆÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤è¤ê¤â¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÏÁ°È¾21Ê¬¤ËMF¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£°ìÅÙ¤ÏFW¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç»°ãø·°¤ÈÆ±Î½¤ÎMF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤¬Æ¬¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤À¤¬¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡ÊAT¡Ë¤ËFW¾åÅÄåºÀ¤¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âFIFA¥é¥ó¥¯¤Ç¤Ï¡È³Ê¾å¡É¤ÎÆüËÜ¤Ë2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¡¢°ú¤Ê¬¤±¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Æü¤Î»î¹ç¤¬WÇÕ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤³¤½¤¬»ä¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í´ÆÆÄ¼«¤éÆüËÜ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£¤³¤ÎÂÚºßÃæ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢Í¥¤·¤¯¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤WÇÕ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦°æ¾å¿®ÂÀÏº / Shintaro Inoue¡Ë