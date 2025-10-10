¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¢´Ú¹ñ¤Ë5ÆÀÅÀÂç¾¡¡¡¥í¥É¥ê¥´¤é¹¶·â¿ØÇúÈ¯¡ÄÆüËÜÀï¤òÁ°¤ËÈ×ÀÐ¤Î»î¹ç±¿¤Ó
¥Ö¥é¥¸¥ë5-0¤Ç´Ú¹ñ¤ò·âÇË
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬10·î10Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏMF¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¤ÈFW¥í¥É¥ê¥´¡¦¥´¥¨¥¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì2ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¹¶·â¿Ø¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢Æ±23°Ì¤Î´Ú¹ñ¤Ë5-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡È¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¡É¤¬Å¨ÃÏ¤Ç´Ú¹ñ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£Á°È¾13Ê¬¡¢FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤¬´Ú¹ñ¤ÎDF¥é¥¤¥ó¤òÃæ±û¤«¤é¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÇË¤ëÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ë¶¡µë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤À18ºÐ¤ÎMF¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¤¬Íø¤Â¤È¤ÏµÕ¤Î±¦Â¤Ç³Î¼Â¤Ë·è¤á¡¢»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éMF¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤¬Æ¬¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÇÆÀÅÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±41Ê¬¤Ë¤ÏÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¹²ó¤·¤«¤é¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥í¥É¥ê¥´¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÉÀï°ìÊý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤Ï¸åÈ¾³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¥É¥¤¥ÄÀ¸¤Þ¤ì¤ÎMF¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¥Ã¥×¤òÅêÆþ¤·¤ÆÈ¿·âÂÎÀª¤òÀ°¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¸åÈ¾³«»Ï¤ï¤º¤«2Ê¬¤Ç¼ºÅÀ¡£DF¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Î¥ß¥¹¤«¤é¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¦¤È¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¤Ë¤³¤ÎÆü2ÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î2Ê¬¸å¤Ë¤â¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¢¥í¥É¥ê¥´¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç4ÅÀÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ±33Ê¬¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¼éÈ÷¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¡£ºÆ»°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¥À¥á²¡¤·¤Î5ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤È¤É¤á¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÃæÊÆWÇÕ¤ÎÆîÊÆÍ½Áª¤Ç¤Ï½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Ë¾åºÇ°¤Î5°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¤¬¡¢FW¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤äGK¥¢¥ê¥½¥ó¤Ê¤É¼çÎÏÉÔºß¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¹¶¼é¤Ë·ä¤Î¤Ê¤¤È×ÀÐ¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤ò¸«¤»¤Æ´Ú¹ñ¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë