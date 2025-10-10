JFAµÜËÜ²ñÄ¹¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î±ÜÍ÷¤ÇÍºá¤Î±Æ»³»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¡ÖµöÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡¸åÇ¤¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡×
¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡ËµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤Ï10·î10Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤Î±ÜÍ÷¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤ò²òÇ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Æ»³²í±Ê»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¡¡ËÜ¿Í¤È¤ÏÅÅÏÃ¤Ç²ñÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¸åÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶¯²½¤Î¤¿¤á¥°¥ë¡¼¥×Î©¤Á¾å¤²¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡±Æ»³»á¤Ï10·î2Æü¡¢FIFAU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ñ¥ê¹Ô¤¤Î¹Ò¶õµ¡Æâ¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤ò±ÜÍ÷¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤Ä¨Ìò18¤«·î¤ÈÈ³¶â5000¥æ¡¼¥í¡ÊÌó88Ëü±ß¡Ë¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸½ÃÏ»æ¤¬ÊóÆ»¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ç±ÜÍ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£JFA¤È¤·¤Æ¤Ï5Æü¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇÄ°®¡£10·î3Æü¤ËU-20WÇÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥ê¤Ø¤Î·ÐÍ³ÃÏ¤Î¥Ñ¥ê¤«¤é½ÐÈ¯Í½Äê¤Î¹Ò¶õµ¡¤ËÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ËÜ¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£7Æü¤Î¶ÛµÞÍý»ö²ñ¤Ç²òÇ¤¤¬·èµÄ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¸å¡¢¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤º¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¤¤¡£¤¿¤Àµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤È¤·¤ÆÀäÂÐ¤ËµöÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Õºá¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿§¡¹¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¤È¤³¤í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²¿¤ò¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤«¡¢²¿¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢±Æ»³»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¤Þ¤À»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÃÊ³¬¡£¤³¤Î´Ö¤Î²ñ¸«¤è¤ê¤â¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£µÜËÜ²ñÄ¹¤ÏËÜ¿Í¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖØÞØ¬¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×ÍÍ»Ò¡£ÍèÇ¯¤ËWÇÕ¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¸åÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢ÁáµÞ¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë