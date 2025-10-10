ÆüËÜ¤Î¡ÖÀÚ¤ê»æ¡×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¹ß²¼²ÄÇ½¤ÇÊªÎ®¤ä±§ÃèÃµºº¤ËÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À
¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ëÍý¹©²ÊÂç³Øµ¡³£¹©³ØÉô¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¡ÖÀÚ¤ê»æ¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¿··¿¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤ÎÆÃÄ§¤Ï¼«Í³Íî²¼»þ¤ËÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¹ß¤ê¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿©ÎÁ¤ä¿å¡¢°åÌôÉÊ¤òÁÀ¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËÆÏ¤±¤ë¿ÍÆ»»Ù±ç¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é±§ÃèÃµºº¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯ÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Kirigami-inspired parachutes with programmable reconfiguration | Nature
A parachute from Polytechnique Montréal lands in "Nature" | Carrefour de l'actualité
https://www.polymtl.ca/carrefour-actualite/en/news/parachute-polytechnique-montreal-lands-nature
Kirigami-inspired parachute falls on target - Physics World
https://physicsworld.com/a/kirigami-inspired-parachute-falls-on-target/
°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤Î1Ê¬38ÉÃ¤Î¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤ò¤Ä¤ê¾å¤²¤ÆÍî²¼¤µ¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
This parachute is full of holes and that's a good thing - YouTube
¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤ò¤Ä¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Íî²¼¤µ¤»¤ë¤È¡¢Ãæ±û¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿½Å¤êÉôÊ¬¤¬¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤¿·Á¾õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥á¥é¤Î¸«¼é¤ëÁ°¤Ç¡¢¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÍî²¼¡£
¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÃåÃÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤ÏÂç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤ÆÆâÉô¤Ë¶õµ¤¤òÊú¤¨¹þ¤ß¡¢¹³ÎÏ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Æ¹ß²¼¤¹¤ëÂ®ÅÙ¤òÃÙ¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¹³ÎÏÎÌ¤Ï¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤Î·Á¾õ¤äÁÈÀ®¡¢¼þ°Ï¤Î¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ÆÊÑ²½¤·¡¢²áÅÙ¤Î¹³ÎÏ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¾åÉô¤Ë±²¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¹ß²¼·ÐÏ©¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥´¥»¥é¥ó¶µ¼ø¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬ÆÃÄê¤Î¡ÖÀÚ¤ê»æ¡×¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤òÊÑ·Á¤µ¤»¤ëÍÍ»Ò¤ò¼Â±é¤·¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¼ï¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¥·¡¼¥È¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Êµ¡³£ÅªÆÃÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¼Ô¤Ç¥¨¥³¡¼¥ë¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥¯¥Ë¡¼¥¯¤Î¥½¥Õ¥£¡¼¡¦¥é¥Þ¥Ê¥Ê¥ê¥ô¥©¶µ¼ø¤ÈµÄÏÀ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¥·¡¼¥È¤òÀÚÃÇ¤·¤¿¤È¤¡¢¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿¼¤¯¤Ï·¡¤ê²¼¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÀÚ¤ê»æ¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¹½Â¤¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥á¥é¥ó¥½¥ó»á¤¬¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ëÍý¹©²ÊÂç³Ø¤Ë¾·æÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¸¦µæÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÉü³è¡£½¤»Î²ÝÄø¤Î¥À¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥é¥à¥ë¡¼»á¤¬¶õµ¤Äñ¹³¤ò¹â¤á¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÄÉµá¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÍî²¼»þ¤Ë¤¹¤°¤Ë°ÂÄê¤¹¤ë¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥´¥»¥é¥ó¶µ¼ø¤é¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤ÎÆÃÄ§¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤³«¤Êý¡×¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÊý¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Í³Íî²¼»þ¤Îµ°Æ»¤â½¾Íè¤Î¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Î¾å¤«¤éÍî¤È¤¹¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Û¤Ü¿¿¤ÃÄ¾¤°²¼¤ËÃåÃÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÇºà¤äµ¡ºà¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÍÆ°×¤ËÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿··¿¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¿ÍÆ»»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÎÊª»ñ¤ÎÅê²¼¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤ÇÅê²¼¤¹¤ë¤ÈÍî²¼µ°Æ»¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÆñÅÀ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾×·âµÛ¼ý¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÉô¤¬²õ¤ì¤ëÁ°Äó¤Ç¡¢¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤·¤Ç²ÙÊª¤òÅê²¼¤·¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥á¥é¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡ÖÀÚ¤ê»æ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤³¤Î¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤¬¡¢¤³¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤ÎºÇÎÉ¤Î²ò·èºö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ó³ÖÃÏ¤Ç¤Î²ÙÊªÇÛÃ£¤ä±§ÃèÃµººµ¡¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤º¡¢¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤Ë¿·¤¿¤ÊÆÃÀ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤òÌÏº÷¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥á¥é¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡ÖÀÚÃÇ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤ò²óÅ¾¤·¤Æ¹ß²¼¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Íî²¼¤¹¤ëÁ°¤Ë²£¤Ë³ê¶õ¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£