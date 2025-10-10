¡ÖOMO5È¡´Û(¤ª¤â) by À±Ìî¥ê¥½゙¡¼¥È¡×¤Ç¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤ò¿©¤Ù¿Ô¤¯¤½¤¦¡ª¡ÖÅß¤Î¥¤¥«¤Þ¤Ä¤ê¡×
È¡´Û¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡Ö¤¤¤«¤á¤·¡×¿Íµ¤±ØÊÛ¤Î¡Ö¤¤¤«¤á¤·¡×¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¥¤¥«¤ËÊÆ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¿æ¤¾å¤²¤¿ÎÁÍý¤Ç¡¢¾¼ÏÂ16Ç¯¡Ê1941¡Ë¤ËÈ¡´ÛËÜÀþ¤Î¿¹±Ø¤Î±ØÊÛ¤È¤·¤Æ¡Ö°¤Éô¾¦Å¹¡×¤¬¹Í°Æ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢È¡´Û¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ç¤¹¡£ ¡ÖOMO5È¡´Û(¤ª¤â) by À±Ìî¥ê¥½゙¡¼¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤¤¤«¤á¤·¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅß¤Î¥¤¥«¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò³«ºÅ¡ª
Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤Ï¥Û¥«¥Û¥«¤Î¤¤¤«¤á¤·¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¢ö
¡Ö°¤Éô¾¦Å¹¡×3ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Îº£°æËãÜ¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈë·í¤Ï¤Ç¤¤¿¤Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¡ÖÅß¤Î¥¤¥«¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éµæ¶Ë¤È¤¤¤¨¤ë¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¤¤«¤á¤·¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÇ®¡¹¤ÎÈëÅÁ¤Î¤¿¤ì¤ò¤«¤±¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Û¥«¥Û¥«¤Î¤¤¤«¤á¤·¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¢¤ì¡ª
Î©¤ÁÇä¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄó¶¡¡ªÍÎÉ÷¤¤¤«¤á¤·±ØÊÛÈÎÇä¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÎ©¤ÁÇä¤ê¤ÎÇä¤ê»Ò¤ËÊ±¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡ÖOMO¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤¬OMO¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¢ö¡¡¤¤¤«¤á¤·¤òÍÎÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ü¥ó¥´¥ì¤¤¤«¤á¤·¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
³¤Á¯¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¡¼¥×¤È¤×¤ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥¤¥«¤òÌ£¤ï¤¨¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë°ìÉÊ¡£¤µ¤é¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò»î¤»¤ë¤Î¤â¤ª³Ú¤·¤ß¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢¤¬¤´¤áº«ÉÛ¥Þ¥è¡¢Í®»Ò¸ÕÜ¥¥Þ¥è¡¢¥ì¥â¥ó¥Þ¥è¡¢¤´¤Þ¥Þ¥è¡¢¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¥Þ¥è¡¢¥Ð¥¸¥ë¥Þ¥è¤ÎÁ´6¼ïÎà¡£¹¥¤ß¤ÎÌ£¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢OMO¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊý¤ä¤¤¤«¤á¤·¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¤´¶á½ê¤µ¤ó¤È¶¦Æ±³«È¯ ¡ª¿·´¶³Ð¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¤¤¤«¤á¤·¥¢¥¤¥¹¡×OMO¥«¥Õ¥§&¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤«¤á¤·¤Î¤´ÈÓ¤È´Å¿É¤¤¤¿¤ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤Æ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¤¤«¤á¤·¥¢¥¤¥¹¡×¤òÄó¶¡¡£¡ÖOMO5È¡´Û¡×¤Î¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Û¡¼¥à¥á¥¤¥É¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡õ¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥ÈÀìÌçÅ¹¡ÖÉÚ»ÎÎä²Û¡×¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤¿¤ì¤ò¤«¤±¡¢¥¤¥«¤Î·Á¤ÎÊÆ¤»¤ó¤Ù¤¤¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¸»Àô³Ý¤±Î®¤·²¹Àô¡Öàèàá¿§¤ÎÅò¡×¤ÎÅò¾å¤¬¤ê¤Ë¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤ë¿·´¶³Ð¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÏÉ¬¿©¤Ç¤¹¡£
°¤Éô¾¦Å¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë24»þ´ÖÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö°¤Éô¾¦Å¹¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¡£»ý¤Áµ¢¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¾®ÊñÁõ¤Î¤¤¤«¤á¤·¤ä¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥í¥´¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡¢Î¹¤ÎµÇ°¤ä¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê³Ú¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
OMO5È¡´Û¤Ã¤Æ¡©¡ÖOMO5È¡´Û¡×¤Ï¡¢È¡´Û±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë2024Ç¯7·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿³¹¥Ê¥«¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¹ÁÄ®¡¦È¡´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³¤Á¯¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ä¡¢¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤Î²¹Àô¡Öàèàá¿§¤ÎÅò¡×¤Ê¤É¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ç¤âÈ¡´Û¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼¤Ï12¥¿¥¤¥×¡¢Á´245¼¼¡£Á´¼¼¡¢·¤¤òÃ¦¤¤¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ²á¤´¤»¤ëÂ¤¤ê¤Ç¡¢Î¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤¹¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª ¥¥Ã¥Á¥óÉÕ¤¤Î¡ÖOMO¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥°¥ë¥á¤òÇã¤Ã¤ÆÄ´Íý¤·¤ÆÉô²°¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ä¥°¥ë¡¼¥×Î¹¹Ô¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢£OMO5È¡´Û¡Ê¤ª¤â¡Ë by À±Ìî¥ê¥½゙¡¼¥È¡ÖÅß¤Î¥¤¥«¤Þ¤Ä¤ê¡×
´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¼ã¾¾Ä®24-1
TEL¡§050-3134-8095¡ÊOMOÍ½Ìó¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
»þ´Ö¡§Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡§7¡Á10»þ¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹9»þ30Ê¬¡Ë¡¢OMO¥«¥Õ¥§&¥Ð¥ë¡§15¡Á23»þ¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¡Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¡§24»þ´Ö
ÎÁ¶â¡§Ä«¿©¥Ò゙¥å¥Ã¥Õ¥§¡§Âç¿Í3500±ß¡¢¤¤¤«¤á¤·¥¢¥¤¥¹ 500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨½ÉÇñ¤ÏÊÌÅÓ¡¢1Çñ1¼¼3Ëü1000±ß¡Á¡£ÀÇ¹þ¡¢ÆþÅòÀÇÊÌ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÈ¡´Û±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬
ÂÐ¾Ý¡§½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê
¡üÆþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤«゙ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤«゙¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£