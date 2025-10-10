²È¤«¤é½Ð¤é¤ì¤º¥´¥ß½Ð¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥´¥ß²°Éß¤Î½»¿Í¤À¤Ã¤¿½÷À¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÁÔÀä¤Ê¸½¾ì¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯À¶ÁÝ²ñ¼Ò¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¯¡Ú½ñÉ¾¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡Ö¥´¥ß²°Éß¤ÎÊÒÉÕ¤±Æ°²è¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ø¥´¥ß²°ÉßÀìÌç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Î¸½¾ìÆüÊó ¥ì¥Ù¥ëMAX¤Î¿ÍÀ¸¤ªÊÒÉÕ¤±¡Ù¡Ê¥´¥ß²°ÉßÀìÌç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡§´Æ½¤¡¦Ãø¡¢¤â¤Å¤³¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤YouTube¡Ö¥´¥ß²°ÉßÀìÌç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤ÎÆ°²è¤ò¤â¤È¤Ë¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¤ªÊÒÉÕ¤±¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡¡½¢¿¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËèÆü¿¼Ìë¤Ëµ¢Âð¤·Ä«¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Ë½Ð¼Ò¤¹¤ëÀ¸³è¤Ç¿´¤òÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿Àé³¨Èþ¡£²È¤«¤é½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÉô²°¤Ï¥´¥ß²°Éß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶ÁÝ°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤¿Àé³¨Èþ¤À¤¬¡¢À¶ÁÝ¸½¾ì¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÁÔÀä¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¥´¥ß²°Éß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°ÍÍê¼ç¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÃúÇ«¤ËÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãç´Ö¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢Èà½÷¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡»³¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÔÍÑÉÊ¤Î¿ô¡¹¡£¥´¥ß¤¬ÀÑ¤â¤ê¤¹¤®¤Æ¥¬¥Á¥¬¥Á¤ÎÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾²¡£¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¿ô¤ÎÃî¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡£¥´¥ß²°Éß¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤¦µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤äÉÂµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢Â¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¡£Èà¤é¤¬ÊÒÉÕ¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸÷¤ò¸«½Ð¤¹»Ñ¤Ë»×¤ï¤º¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Àé³¨Èþ¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤Î¼ÒÄ¹¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢»Å»ö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£À¶ÁÝ¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¼þ°Ï¤ÎÊÐ¸«¤ä»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¿´¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë»Å»ö¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿´î¤Ó¤òÍ¦µ¤¤ËÊÑ¤¨¡¢Èò¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¿Î¾¿Æ¤È¸þ¤¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤â²êÀ¸¤¨¤Ï¤¸¤á¡Ä¡£¤¼¤Ò¡¢Àé³¨Èþ¤ÎÀ®Ä¹¤â¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÆÃÄ§¤Ï°ÍÍê¼ç¤ÎÇØ·Ê¤ä»×¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÝ½ü¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤³¤È¤³¤Þ¤«¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÆ°²è¤ò¸«¤¿¿Í¤Ë¤â¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ê¡¢³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¤À¡£ÆÉ¤à¤ÈÉô²°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¤âÀ°¤¦1ºý¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸¡á¥Í¥´¥È / Ato Hiromi