Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ëµÄ²ñ²ò»¶¤ËÈ¼¤¦ÀÅ²¬Ž¥°ËÅì»ÔµÄÁª¤Î¹ð¼¨¤¬¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ12Æü¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢°ËÅì»Ô¤Ï10Æü¡¢»ÔµÄÁª¸å¤Ë³«¤«¤ì¤ë»ÔµÄ²ñ¤ÎÎ×»þ²ñ¤ò10·î31Æü¤Ë¾·½¸¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×

¡Êµ­¼Ô¡Ë
¡Ö¹ð¼¨¤¬ÆüÍËÆü¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¿´¶­¤Ï¡©¡×

¡Ê°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÀ¯ºöÏÀÁè¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×

µ­¼Ô¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡£¤½¤Î¸å¡¢»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï»ÔÄ¹¤â½ÐÀÊ¤·¤ÆÀ¯ºö²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ÔµÄÁª¸å¤Ë³«¤«¤ì¤ë»ÔµÄ²ñ¤ÎÎ×»þ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢31Æü¤Ë¾·½¸¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î×»þ²ñ¤Ç¤ÏÂæÉ÷15¹æ¤ÎºÒ³²Éüµì¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»ÔµÄ²ñ¤Ç»ÔÄ¹ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬ºÆÅÙÄó½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÂ³Åê¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç¤­¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ËÅì»ÔµÄÁª¤Ï¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ10·î12Æü ¹ð¼¨¡¢19Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£