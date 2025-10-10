¤µ¤¹¤¬¾åÅÄåºÀ¤¤À!¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï½ªÎ»´ÖºÝ¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤ò¥Í¥Ã¥ÈÀä»¿¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¿5Ê¬¤ÇÂç»Å»ö¡×
¡¡¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ2¡Ý2¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¡¡Âçºå¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì)¤Ï10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½(Æ±37°Ì)¤Ë2¡¼2¤Î¥É¥í¡¼¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢ÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤(27¡á¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£¥Í¥Ã¥È¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï1¡¼2¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¸åÈ¾44Ê¬¤«¤¿ÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¤¹¤ë¤È5Ê¬¸å¡¢±¦¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ßÆ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ßÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£26Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡È¶ì¼ê¡ÉÆîÊÆÀªÁê¼ê¤ËÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Î³èÌö¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÏÁûÁ³¡£X¤ÇÂ¨¥È¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊ¨¤¡Ö¤³¤ì¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤òË«¤á¤ë°Ê³°¤Ê¤¤¡×¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦¡×¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö»þ´Ö¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò¤À¤¹¤Î¤ÏÀ¨¤¤¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¿5Ê¬¤ÇÂç»Å»ö¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ïº£µ¨¡¢Ì¾Ìç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç8»î¹ç8ÆÀÅÀ¤È¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¤Ê¤ÉÀä¹¥Ä´¡£¹çÎ®Ä¾Á°¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÉé½ý¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¥±¥¬¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Î¸«»ö¤Ê°ìÈ¯²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£