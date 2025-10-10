¡Úµ¼Ô²òÀâ¡Ûº£Ç¯¤Î¼ý³ÏÎÌ¡¢Ìó63Ëü¥È¥óÁý¤Ø¡Äº£¸å¤Î¥³¥á²Á³Ê¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡
À¯ÉÜ¤¬¿·ÊÆ¤Î¼ý³ÏÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥³¥á²Á³Ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÇÀ¿å¾ÊÃ´Åö¤Î¸ÍÅÄ½Ø²ðµ¼Ô¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥³¥á¤Î¼ý³ÏÎÌ¤ò¡¢µîÇ¯¤è¤êÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÇÀ¿å¾Ê´´Éô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¡ÈÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡É¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤È¤è¤¤¡×¤È²Á³Ê¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥³¥á¤ÎÈÎÇäÅ¹¤äÇÀ¿å¾ÊÆâ¤«¤é¤â¡¢º£Ç¯¤Î¥³¥á¤Ï¤¹¤Ç¤ËÎãÇ¯¤è¤ê¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö4000±ßÂæ¤«¤é¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¸«Êý¤âÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿À¸»º¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï¿ôÃÍ¤À¤±¤Ç°Â¿´¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£Í½ÁÛ¤Î¿ôÃÍ¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¥³¥á¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¡É¤È´Ö°ã¤Ã¤¿ÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¿À¯ÉÜ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ï¿¡¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ì¤À¤±Áý¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢º£¸å¡¢¡Ö²Á³Ê¤ÎË½Íî¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëJA´´Éô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¥³¥á¤¬»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢À¯ÉÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈÈ÷ÃßÊÆ¤¸¤ã¤Ö¤¸¤ã¤ÖºîÀï¡É¤ÏÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡¢¥³¥á¤¬Í¾¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¡¢¡ÖÈÎÏ©¤Î³«Âó¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÇÀ¿å¾Ê´´Éô¤â¡¢¡ÖÂçË½Íî¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸½ºß¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤Î¿å½à¤ò¤É¤¦²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö63Ëü¥È¥óÁý¤¨¤ë¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤·¤Æ¡È¥³¥á²Á³Ê¤ò²¼¤²¤¿¤¤¡ÉÀ¯ÉÜ¡£À¸»º¼Ô¤È¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÎ¾Êý¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£