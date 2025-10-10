¥Ó¥¶µñÈÝ¡¢À¯ÉÜÈ½ÃÇ¤ËÍý²ò¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÌäÂê¤ÇÂÎÁà²ñÄ¹
¡¡¹ñºÝÂÎÁàÏ¢ÌÁ¡ÊFIG¡Ë¤ÎÅÏÊÕ¼éÀ®²ñÄ¹¤Ï10Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê19Æü³«Ëë¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÁª¼ê¤Î¥Ó¥¶È¯µë¤òµñÈÝ¤·¤¿·èÄê¤Ë¡ÖºÇÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ï»²²ÃÁª¼ê¡¢´ÑµÒ¤Î°ÂÁ´¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿À¯ÉÜ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢FIG¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔËþ¤¬²¾¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¿Í¸ý¤Î9³ä¶á¤¯¤ò¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤¬Àê¤á¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¹¶·â¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÅÏÊÕ»á¤Ï¡ÖÆ¯¤¤«¤±¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤«¤é¤â¤ª´ê¤¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ê¾õ¶·¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¯¡Ëº£¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£