¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¡¼«Âð¤Î²ÈÄÂ¤Ï¡Ö£±£°£°Ëü¡Ê±ß¡Ë¤è¤ê²¼¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡¡¤Î¤ó¡ÖÃù¤á¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÇüÂç¤ÊÃù¶â¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÅÅÅÅÅÇÈ¢ö¡×¤¬£·Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤³¤È¡¢²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦¤Î¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤¢¤Î¡¢¤Î¤ó¤ÈÌ¾Á°¤¬£²Ê¸»ú¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö£²Ê¸»ú¥È¡¼¥¯¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤ò¿Ê¹Ô¡£¡Ö¤Ä¤ß¡Êºá¡Ë¡×¡Ö¤á¤·¡ÊÈÓ¡Ë¡×¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤«¤Í¡Ê¶â¡Ë¡×¤Î¤ªÂê¤Ç¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÃù¶â³Û¡×¤òÄ¾µå¼ÁÌä¡£¤Î¤ó¤Ï¡ÖÃù¶â»Ä¹â¡Ä¡£¤¨¡¼¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Î¤ó¤Ï¡¢Ï²Èñ²È¤«¤É¤¦¤«¤òÄÉ²Ã¤ÇÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÃù¤á¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤ÇüÂç¤ÊÃù¶â¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤ª¶â¤Î¼ç¤Ê»È¤¤Æ»¤Ï¡ÖÍÎÉþ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÍÎÉþ°Ê³°¤Ï²¿¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¤«¡©²ÈÄÂ¤¬²¿É´Ëü¤Ç¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤Î¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡Ê²ÈÄÂ¤¬¡Ë²¿É´Ëü¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï£±£°£°Ëü¤è¤ê²¼¤Ç¤¹¡ªÁ´Á³¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£