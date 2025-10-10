Ææ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÀÜ¿¨¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤Ëµ±¤¤¤¿Èþ½÷¤ËÌ©Ãå¡Ä¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù#7
ABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù#7¤¬¡¢11Æü(22:00¡Á)¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡û°Ï¸ë¾´ý¡¦Ê¸ÅÄ¤¬Ææ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼takahiro¤ËÀÜ¿¨
º£²ó¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÉã¤ØÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«? ÀÄ¿¹¥¤¥¿¥³(¶å¾ò¥¸¥ç¡¼)¡×¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÏÂÄ¦¤ê(¸¶ÅÄÂÙ²í/¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º)¡×¡¢¡Ö·Ý¿Í³¦¤ÇÏÃÂê! ¤ª¾Ð¤¤¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼takahiro(Ê¸ÅÄÂç²ð/°Ï¸ë¾´ý)¡×¡¢¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Îº£(µÈÅÄ·ë°á/¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó)¡×¡£¡¡
°Ï¸ë¾´ý¡¦Ê¸ÅÄ¤Ï¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÎÍ½Áª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î·Ý¿Í¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢Ææ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼takahiro¤ËÀÜ¿¨¡£¤½¤ÎÅª³Î¤¹¤®¤ëºÎÅÀ¤È¶Ã°ÛÅª¤ÊÅªÃæÎ¨¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢8Ç¯Á°¡¢°Ï¸ë¾´ý¤À¤±¤Ï¡Ö²¿¤½¤Î¥¥â¤¤¥Í¥¿¡×¤ÈSNS¤Ç¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤¬¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ¿Í¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÎ×¤à¡£Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿É¾ÏÀ²È¤ÎÀµÂÎ¡¢¤½¤·¤Æ8Ç¯±Û¤·¤ÎÌä¤¤¤ÎÅú¤¨¤È¤Ï¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥óµÈÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤Î¼ÂÂÖ¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤Ëµ±¤¤¤¿Èþ½÷¤ËÎë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë¤ÆÌ©Ãå¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÈà½÷¤¬¸«¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼Ú¶â¤¬¸¶°ø¤ÇÉã¤ÈÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»àÊÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶å¾ò¥¸¥ç¡¼¤Ï¡¢ÏÂ²ò¤Ç¤¤Ì¤Þ¤ÞÊÌ¤ì¤¿¸å²ù¤ò¶»¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙÉã¤Ë²ñ¤¦¤¿¤áÀÄ¿¹¤Î¥¤¥¿¥³¤òË¬¤Í¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Ë´¤Éã¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ï³ð¤¦¤Î¤«¡¢¾×·â¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤ä¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢»É·ãÅª¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿·Ý¿Í¤¿¤ÁÁíÀª40¿ÍÄ¶¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¼î¶Ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢¡È¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¤Î¤¿¤á¤À¤±¡É¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ½é²·¤·¤Î¥È¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤ä¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢»É·ãÅª¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿·Ý¿Í¤¿¤ÁÁíÀª40¿ÍÄ¶¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¼î¶Ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢¡È¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¤Î¤¿¤á¤À¤±¡É¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ½é²·¤·¤Î¥È¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¡£