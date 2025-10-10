¥ê¥¢¥ë³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¡Ö³ÚÅ·¿©¤¤¤·¤ó¤Ü¤¦º×¤ê¡×³«ºÅ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¡Ö³ÚÅ·»Ô¾ì¡×½ÐÅ¹Å¹ÊÞ¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î¥°¥ë¥á¤ò¼ê·Ú¤Ë
³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö³ÚÅ·»Ô¾ì¡×¤Ï¡¢¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¹¡Ö³ÚÅ·¿©¤¤¤·¤ó¤Ü¤¦º×¡×¤ò¡¢10·î10Æü¤«¤é13Æü¤Î4Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³¹¤È¥Í¥Ã¥È¤ò¿©¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ë¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¹¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢Ìó120¼ïÎà¤Î¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¡¢36¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ö¡¼¥¹¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
ÄÌ¾ï¤ÏÄÌÈÎ¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò¡¢ºî¤ê¼ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î¾ì¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÏÌó9Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï1.5ÇÜ¤Î½ÐÅ¹¤È³ÈÂç¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¿ô¤Ï10Ëü¿Í¤ò¸«¹þ¤à¡£
¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥·¥§¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥é¡¼¥á¥ó¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ê¤É¤À¡£
¡Ö³ÚÅ·¿©¤¤¤·¤ó¤Ü¤¦º×¤ê¡×¤Ë¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤â»²²è¤¹¤ë
ºòÇ¯¤«¤é¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤â½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥´¥á¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÌîºÚ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥å¡¼¥¹¡ÖÌîºÚ°ìÆü¤³¤ì°ìËÜ¥È¥ê¥×¥ë¥±¥¢¡×¤òÌµÎÁÇÛÉÛ¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¼¥ë¥º¡×¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
±ÊÃ«±à¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤á¤·´¡¡×¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤ò¼Â»Ü¡¢¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Î·ã¿É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾¦ÉÊ¤òPR¤¹¤ë¡£
Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¡Ö³ÚÅ·¿©¤¤¤·¤ó¤Ü¤¦º×¤ê¡×³«ºÅ Ã´Åö¤ÎÀ¾ËÜ¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼(º¸)¤é
³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥ë¡¼¥×À¾ËÜÍ¤²ð¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¿·µ¬¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÃÎ¤Ã¤ÆÄº¤¯¤È¶¦¤Ë¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤â»²²è¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¡¦¥ª¥ÕÏ¢Æ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£ºòÇ¯½ÐÅ¹¤·¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤ÏÈó¾ï¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
³«ºÅÃæ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Þ¤¿¤ÏÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤òÃù¤á¤ë¤È¡Ö¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥Ñ¥ó¥À¡×ÆÃÀ½¥°¥Ã¥º¤ä¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¾ì½ê: Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¡ÖÂè16²ó ¶å½£´Ñ¸÷¡¦Êª»º¥Õ¥§¥¢inÂå¡¹ÌÚ2025¡×Æâ¤Î°ì¶è²è(½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî2ÃúÌÜ3)
³«ºÅÆü»þ: 10·î10Æü(¶â)¡Á10·î13Æü(·î¡¦½Ë)10:00¡Á20:00 ¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï10:00¡Á19:00