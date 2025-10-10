¾®·ª½Ü¡¢»öÌ³½ê¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤Ç¹Í¤¨¤ËÊÑ²½¡ÖÌµÍý¤·¤Á¤ã¤¦¿Í¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/10¡ÛÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿PodcastÈÖÁÈ¡ÖB-side Talk ¡Á¿´¤Î·ò¹¯¥±¥¢¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤Ë½ÐÀÊ¡£»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®·ª½Ü¡¢¿Íµ¤´Ú¹ñ½÷Í¥¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦Ì©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÖB-side¡×¤È¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÁÃÍ¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¿´¤È¿ÈÂÎ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£º£²ó¤Ï¾®·ª¤È¿´ÎÅÆâ²Ê°å¤ÎÎëÌÚÍµ²ð¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¾®¸¶¥Ö¥é¥¹¡¢±üÄÅ¥Þ¥ê¥ê¡Ê¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Î¥À¥ó¥¹¡Ë¤È¶¦¤Ë¡Ö#¤¸¤ç¤¦¤º¤Ë¤ä¤¹¤â¤¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤ÊµÙÍÜ¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡ÖµÙ¤à¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®·ª¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤É¤è¤¯µÙ¤ß¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤»Å»ö¤À¤ÈÏÃ¤·¡Ö¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤½¤í¤½¤íµÙ¤á¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç¡Ø¤â¤¦¤½¤í¤½¤íµÙ¤ß¤¿¤¤¤Î¤ÇµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
10Âå¤Îº¢¤«¤é³èÌö¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤¬Ä¹¤¤¾®·ª¡£º£¤ÈÀÎ¤ÇµÙ¤à¤³¤È¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤â¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¾®·ª¤Ï¡Öº£¤«¤é20¡Á30Ç¯Á°¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µÙ¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤¨¤ë´Ä¶¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¤ß¤ó¤ÊÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Öº£¤Ï¥³¥í¥Ê°Ê¹ß¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¿Í´Ö¤ÏµÙ¤à¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢µÙ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£µÙ¤ó¤À¸å¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾®·ª¤Ï¡ÖËÍ¤ÏµÙ¤ó¤Ç¼«Ê¬¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ï¼ûÍ×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥êÏÃ¤·¤¿¡£
¾®·ª¤Ï2023Ç¯¤Ë¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£Î©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤¤¿¹Í¤¨¤ÎÊÑ²½¤ò¾®·ª¤Ï¡Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤¬¤¦¤Þ¤¯µÙ¤ß¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«µ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ÇÐÍ¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤ÏÂ¾¤Î¶ÈÌ³¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µÙ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ÎÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¾®·ª¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¡¢¤ÈÂ³¤±¡Ö¡Ø¸µµ¤¤Ç¤¢¤ë¸Â¤ê¤ÏµÙ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡Ø¡ÊÂÎ¤Ê¤É¤Ë¡Ë²¿¤«ÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤·¤Á¤ã¤¦¿Í¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¼þ°Ï¤Î¥±¥¢¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾®·ª½Ü¡¢PodcastÈÖÁÈ¸ø³«¼ýÏ¿¤ËÅÐ¾ì
¢¡¾®·ª½Ü¡¢µÙ¤ß¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤ËÊÑ²½
¢¡¾®·ª½Ü¡¢»öÌ³½ê¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤ÇÊÑ²½
