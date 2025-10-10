¤½¤ì¤É¤³¤Î¡© ¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¿Í¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
¿É¸ý¤Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ç¡Ö²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×
¸ÄÀ¤È¤«¤ï¤¤¤²¤òÀ¸¤à¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¤¨¤ê¤¹¤°¤ê¡£¥Ï¡¼¥È¤ä¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤É¡¢½÷¿´¤¯¤¹¤°¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¤Ð¡¢£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¤â´Å¤µ¤¬½É¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê·Á¤Ç¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¡õ¥·¥ë¥Ð¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¡£
¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡¿IRIS47¡Ê¥Õ¡¼¥Ö¥¹¡Ë¡¡¥·¥ë¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¡¿DEA DIA¡ÊZUTTOHOLIC¡Ë¡¡À²¤ì¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤¬¼çÌò¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¹â¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¼ê¸µ¤Ë¤ÏÂç¤Ö¤ê¡õ¸ÄÀÇÉ¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤Ò¤È¤Ä¡£
»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë¥ê¥Ã¥×¥â¥Á¡¼¥Õ
¥ê¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡¿Pignatta¡ÊZUTTOHOLIC¡Ë¡¡¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¥ê¥Ã¥×¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¥ê¥ó¥°¡£¥¹¥È¡¼¥ó¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¿°¤¬¡¢¼ê¸µ¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÍ·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹¡£²ÚÔú¤Ê¥´¡¼¥ë¥É¥Á¥§¡¼¥ó¤À¤«¤é¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤âÉÊ¤è¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡£¥Í¥¤¥ë¤È¤Î¥«¥é¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¡»¡£
¸ÄÀÅª¤Ê¤·¤º¤¯·¿¤Î¥Õ¥©¥ë¥à
¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ô¥¢¥¹¡¿BONEE¡Ê¥¨¥É¥¹¥È¥í¡¼¥à ¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¡¡¼ª¤¿¤Ö¤ò¥¯¥ê¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ë¶´¤ß¹þ¤à¥Û¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥¹¥Û¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡£¸å¤í¤«¤é¸«¤Æ¤â·ä¤Î¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ë¡£¸ÄÀÅª¤Ê¤¬¤é¤â¾åÉÊ¤µ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¥Ô¡¼¥¹¡£
ÆÃÊÌ´¶¤ò¼ø¤±¤ë¥´¡¼¥ë¥É¥Ï¡¼¥È
¥Ø¥¢¥´¥à¡¿¥ì¥ì¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊTHE HAIR BAR TOKYO¡Ë¡¡¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤â¡¢¤³¤Î¥Ø¥¢¥´¥à¤Ò¤È¤Ä¤Ç°ìµ¤¤Ë¥ê¥å¥¯¥¹¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¡£¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Î©ÂÎÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ï¡¼¥È¤Ï¡¢Í·¤Ó¿´¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¡£¥Ç¥Ë¥à¤ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ø¤È¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¡£¸å¤í»Ñ¤Þ¤ÇÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¤«¤ï¤¤¤²¤ò±é½Ð¤·¤Æ¡£
