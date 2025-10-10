¡Ú²£ÉÍ18¶è¡ÛÆÉ¤á¤¿¤é²£ÉÍ¥Ä¥¦¡ª ÊÝÅÚ¥±Ã«±ØÀ¾¸ý¼þÊÕ¤ÎÃÏÌ¾¡ÖÖé»Ò¡×¤Ï²¿¤ÈÆÉ¤à¡© Í³Íè¤Ï¡ÖÊÒÊ¿¡×Àâ¡©
²£ÉÍ»ÔÌ±¤Ç¤â¡Ö¤¨¡¢¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¤Î!?¡×¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î12Æü¡¢13Æü¤Ë¡Ö2025Ç¯ÅÙ ÊÝÅÚ¥±Ã«½É¾ì¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²£ÉÍ»ÔÊÝÅÚ¥±Ã«¶è¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¡ÖÖé»Ò¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ÎÃÏÌ¾¤òÀµ¤·¤¯ÆÉ¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú7°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´·ë²Ì¡Û²£ÉÍ18¶è¤Ç¡Ö²¼Ä®¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤¬¤¢¤ë¶è¥é¥ó¥¥ó¥°
¤Þ¤¿¡¢ÀÇÌ³½ðÁ°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤´ÅöÃÏ¤æ¤ë¥¥ã¥é¤Î¡Ö½É¾ì¤¯¤ó¡×¡Ö½É¾ì¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê²Î»ì¤È¥ê¥º¥à¤Î¡Ö½É¾ì¤¯¤ó²»Æ¬¡×¤òÈäÏª¡£ËÌÂ¦Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤Ï¤¿¤³¾Æ¤¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÝÅÚ¥±Ã«½É¾ì¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÝÅÚ¥±Ã«±ØÀ¾¸ý¼þÊÕ¤Ï¡ÖÖé»ÒÄ®¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÖé»Ò¡×¤Ï²¿¤ÈÆÉ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÊÝÅÚ¥±Ã«¶èÆâ¤Ë¤ÏÖé»ÒÀî¡Ê¤«¤¿¤Ó¤é¤¬¤ï¡Ë¤È¤¤¤¦²ÏÀî¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀâ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÊÝÅÚ¥±Ã«¶èÎò»Ë»ñÎÁÃÏ¿Þ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤ÎÅ·²¦Ä®°ìÂÓ¤ÏÀÎ¡¢°ìÊý¤¬»³¤ÇÂ¾Êý¤¬ÅÄÌî¤ÇÊ¿¤é¤ÊÃÏ·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÊÒÊ¿¡Ê¤«¤¿¤Ò¤é¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤òÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿Àî¤ò¡Ö¤«¤¿¤Ó¤é¤«¤ï¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´Á»ú¤Î¡ÖÖé»ÒÀî¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1480Ç¯¤ÎÂÀÅÄÆ»Þõ¡Ê¤ª¤ª¤¿ ¤É¤¦¤«¤ó¡Ë¤ÎÊ¿°Âµª¹Ô¤Ë¡ÖÖé»Ò¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¡Ê¸½ºß¤ÎÅ·²¦Ä®ÉÕ¶á¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÖé»ÒÀî¤Ï¤³¤³¤«¤é¤¤¿¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Öé»ÒÄ®¤¬¤¢¤ëÊÝÅÚ¥±Ã«¶è¤Ï¡¢²£ÉÍ18¶è¤Ç¡Ö²¼Ä®¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¶è¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤¬¼Â»Ü¡Ë¤ÇÂè3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡© ²£ÉÍ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆñÆÉÃÏÌ¾¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§ÅÄÊÕ »ç ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£2001Ç¯2·î¤è¤êÁí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖAll About¡×¤Ç²£ÉÍ¥¬¥¤¥É¤òÌ³¤á¤ë¡£2009Ç¯4·î¡¢Âè3²ó¤«¤Ê¤¬¤ï¸¡Äê ²£ÉÍ¥é¥¤¥»¥ó¥¹1µé¼èÆÀ¡£¡Ö²£ÉÍ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥í¥°¡¢SNS¤ò±¿±Ä¡£
(Ê¸:ÅÄÊÕ »ç)
