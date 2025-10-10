FRUITS ZIPPER¡¦Ý¯°æÍ¥°á¡¡¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÂç¤¤¯ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¡¡¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¡È¥á¥ó¥Ð¡¼°¦¡É
FRUITS ZIPPER¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤¬9·î¤Ë¥½¥í¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ý¯°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡Ù¤ä¡ØNEW KAWAII¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëFRUITS ZIPPER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥óÃ´Åö¡£ºÇ¶á¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ä¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¥½¥í³èÆ°¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖºÇ½é¤Ï¤Ç¤¤ë¼«¿®¤¬Á´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡½¡½¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
KAWAII LAB.¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î°ì¿Í¤Ç½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤Ç¤¤ë¼«¿®¤¬Á´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÈÉÔ°Â¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤«¼ÒÄ¹¤È¤«¤¬¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡¡¤Ç¤¤ë¤è¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ³è¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡¡´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¤ªÊÖ»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¹¤´¤¯Ä©Àï¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°ìÈÖÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
Á´ÉôÉÔ°Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤Ä¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤«¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¿´ºÙ¤¤¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤É¤¦»×¤¦¤«¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÇÁ´ÉôÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ø¥¥ß¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ï¤¿¤·¤¬¹¥¤¡Ù¡¡¡È¼«¸Ê¹ÎÄê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É
9·î19Æü¤Ë¥½¥í¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ø¥¥ß¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ï¤¿¤·¤¬¹¥¤¡Ù¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£³Ú¶Ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëµ¤ÉÕ¤¤ò¤¯¤ì¤¿Áê¼ê¤Ø»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¼«¸Ê¹ÎÄê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ø¥¥ß¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ï¤¿¤·¤¬¹¥¤¡Ù¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ï¡Ë¼«¸Ê¹ÎÄê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤ò¤¯¤ì¤¿Áê¼ê¤ËÆÏ¤±¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡È¥¥ß¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬²¿²ó¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎø¿Í¤ËÅö¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¹¤´¤¯¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤âÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼È¯É½»þ¤äMV¸ø³«»þ¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»ä¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¯¹ÎÄêÅª¤Ê¤¹¤´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö²¿²ó¤â¸«¤Á¤ã¤¦MV¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¡Ö¥À¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¡¢3¿Í¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÎáÏÂ¤Î´¶¤¸¤È¡¢Ê¿À®¤Î´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¡ÖÎáÏÂ¤ËÊ¿À®¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¡¢»ä¤âÊ¿À®À¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖFRUITS ZIPPER¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â½ËÊ¡
Ý¯°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢FRUITS ZIPPER¡¦KAWAII LAB.¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î¥½¥í¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¹¤´¤¯½ËÊ¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢²þ¤á¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×°¦¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎFRUITS ZIPPER¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤âFRUITS ZIPPER¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¤¬¥½¥í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ´ÇÈÄ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤ì¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤ÏÃ¤¹¤®¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡£¸À¤Ã¤Æ¤â¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÜÅö¤ËÁÇÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤âÇ§¤á¹ç¤Ã¤Æ¡ÈNEW KAWAII¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£»ä¤â¤ß¤ó¤Ê¤Î³èÌö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢²þ¤á¤ÆFRUITS ZIPPER¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡È¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¡É¤È¡È¥½¥í³èÆ°¡É¤Î°ã¤¤¤Ï¡©¡¡¡¡
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ê¤ó¤«¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ËÁÇÄ¾¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Ô¥å¥¢¤Ê¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤ë»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ËÁ´½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¡¢¤ª¼µ·¤·¤¿¤È¤¤È¤«¤Ï¤Ä¤¤µ¤¤òÈ´¤¤¤Á¤ã¤¦½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È»ä¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¥¦¥½¤Î¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¼µ·¤·¤¿¤È¤¤È¤«¤Ë¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¤È¤«¡¢»ä¤ÎÃæ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤½¤ì¤Ç¡û¡Ê¥Þ¥ë¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡È¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥¦¥½¤Ê¤¯¤ä¤ê¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤È¥½¥í³èÆ°¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¿Í¤ÎÌÜ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£7¿Í¤¤¤Ä¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç»ä¤À¤±¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢Á´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤·¡£¤À¤±¤É¡¢°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¤É¤Î¥«¥á¥é¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤â¤º¤Ã¤È»ä¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¿§¤ó¤Ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥á¥¤¥¥ó¥°¤È¤«¤â¤Í¤º¤Ã¤È»ä¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½Ã¯¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ê¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¡Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤«¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤È¤«¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤â¶Ê¤ò·è¤á¤ëÁ°¤È¤«¤Ë¤â¤·Çº¤ó¤À¤ê¤È¤«¤·¤¿¤é¡¢¶ÊÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¤«ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£»ä¤¬º¤¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¼þ¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¥½¥í³èÆ°¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¡¢»ä°ì¿Í¤À¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È·è¤á¤«¤Í¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¼þ¤ê¤ÎÎÏ¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´Ä¶¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤¢¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤è¤¯ÁêÃÌ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤ª¤¹¤º¡ÊÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤µ¤ó¡Ë¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¸Ä¿Í»Å»ö¤À¤±¤É¤ª¸ß¤¤¤¹¤´¤¤´î¤Ó¹ç¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÄ¾¤ËÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿Í»Å»ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ëÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£¥½¥í¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÂç¤¤¯¡ÈÆüËÜÉðÆ»´Û¡É¡¡
¡½¡½¥½¥í³èÆ°¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ1¶ÊÌÜ¤¬½Ð¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤Þ¤À¤¤¤í¤¤¤íÇº¤ß¤Ê¤¬¤é»î¹Ôºø¸í¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²»³Ú¤¬¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê²»³Ú¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¤µ¤ó¤È¤«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¡ÖÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤¿¤ê¤·¤è¤¦¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤¬¡Ö¡ÈÆüËÜÉðÆ»´Û¤ò¤Ç¤¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤Ã¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼ÆüËÜÉðÆ»´Û¡©
ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Æ´¤ì¤ëÀ»ÃÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡¢¿À¤ß¤¿¤¤¤ÊÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÏÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤Ä¤«Î©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»þ¤¬Íè¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÆüËÜÉðÆ»´Û¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÀ¼¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥½¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©¤È¤Ë¤«¤¯²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¿§¤ó¤Ê³èÆ°¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£