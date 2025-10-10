¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡×°Õ¼±¤¬¶µ»Õ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡£¹â½êÆÀÃÏ°è¤Î³Ø¹»¤Ç¡È¶µ»Õ¤Î¼«Ê¢¡É¤¬Áý¤¨¤ëÍýÍ³
¶µ¿¦°÷¤¬»äÈñ¤Ç¶µ°é¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¶µ»Õ¤Î¼«Ê¢¡×¨¡¨¡¡£¶µ»Õ¤Î¤Ê¤ê¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤µ¤òÁý¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Îº¬¿¼¤µ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½ñÀÒ¡Ø¶µ»Õ¤Î¼«Ê¢¡Ù¡ÊÊ¡Åè¾°»Ò¡¦胗ß·Ì÷ÌÀ¡¦¸ÅÅÂ¿¿Âç Ãø¡Ë¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶µ¿¦°÷¤Î4¿ÍÃæ3¿Í¤¬²¿¤é¤«¤Î¼«Ê¢¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ø¶È´ØÏ¢¤Ç¤Ï6³ä¶á¤¯¡¢Éô³èÆ°¤äÎ¹Èñ¤Ç¤â¹â¤¤³ä¹ç¤Ç¼«¸ÊÉéÃ´¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¶µ»Õ¤Ï¼«Ê¢¤òÀÚ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ãø¼Ô¤é¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤«¤é¡¢¶µ»Õ¤Î»Å»ö´Ñ¤ä³Ø¹»´Ä¶¤È¼«Ê¢¤Î´Ö¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
Á±°Õ¤ÈÇ®°Õ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¶µ°é¸½¾ì¤Ç¡¢¤Ê¤¼¶µ»Õ¤Î¸Ä¿ÍÉéÃ´¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£ËÜ½ñ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢¤½¤ÎÊ£»¨¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¡¢¥Ç¡¼¥¿¤È¤È¤â¤Ë¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¢¨ÅöÄ´ºº¤Ï2022Ç¯ÅÙ¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¤Î¼«Ê¢¤òÄ´ºº¤·¤¿¤â¤Î
¡Ú²èÁü¡Û¸øÎ©³Ø¹»¤Î¶µ¿¦°÷¡¢4¿ÍÃæ3¿Í¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¡Ö¼«Ê¢¡×¤Î¾×·â¼ÂÂÖ
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö´Ñ¤ò¤â¤Ä¿Í¤¬¼ø¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡Ö¶µ°é³èÆ°¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¾®³Ø¹»Àµµ¬¶µ°÷¤Î¼ø¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤ÎÈ¯À¸Î¨¤Ï52.9¡ó¡Ê70¿ÍÃæ37¿Í¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÈ¯À¸Î¨¤Ï68.2¡ó¡Ê292¿ÍÃæ199¿Í¡Ë¤Ë¤â¾å¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÈ¯À¸Î¨¤¬50.0¡ó¡Ê70¿ÍÃæ35¿Í¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï68.8¡ó¡Ê292¿ÍÃæ201¿Í¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÀµµ¬¶µ°÷¤Î¾ì¹ç¡¢¼ø¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤È¶µ°é³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¸¦ïÓ¡¦½¤ÍÜ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¤è¤¤¶µ°é³èÆ°¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«Ê¢¤âµöÍÆ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£µöÍÆ¤È¤¤¤¦¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¼«Ê¢¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²óÅú¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢362¿ÍÃæ328¿Í¡Ê90.6¡ó¡Ë¤¬¡Ö¤È¤Æ¤â¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤Ê¤¤¤·¡Ö¾¯¤·¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¿¦¾ì¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È¡Ö¾¯¤·¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë°ã¤¤¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
¡Ö¾¯¤·¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï56.0¡ó¡Ê166¿ÍÃæ93¿Í¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï73.5¡ó¡Ê162¿ÍÃæ119¿Í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀµµ¬¶µ°÷¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬¤è¤ê¶¯¤¤¿Í¤Û¤É¼ø¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ËÜÍè¤³¤¦¤·¤¿»×¤¤¤Ï¹ÎÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤½¼þ°Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¢¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸øÈñ¤Ç¤ÎÍ½»»¼¹¹Ô¤ò¿½¤·½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¼«Ê¢¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð»öÌ³¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¸øÈñ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ò°¤¯¤¹¤ë¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¤Ð¤³¤¦¤·¤¿Âª¤¨Êý¼«ÂÎ¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÌÌ¤Î¼å¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
ËÜÍè¤Ê¤é¡¢Í×µá¹Ô°Ù¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹ØÆþ¤Î·èÄê¤äµÑ²¼¤Î¹Ô°Ù¤Î¤¤¤º¤ì¤â¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡£
¼ø¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î·Ð°Þ¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¼êÂ³¤¤¬ÈÑ»¨¡×¤Ê¤É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿´¶¤ä¸þ¾å¿´¤¬¤¢¤ë¡£Â¾Êý¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¼«Ê¢¹Ô°Ù¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¾®³Ø¹»¤Ç¤ÎÉô³èÆ°¤Ï¤½¤ì¤Û¤É³èÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¾®³Ø¹»Àµµ¬¶µ°÷¤Ç¤Ï7.5¡ó¡Ê362¿ÍÃæ27¿Í¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¡¢Ãæ³Ø¹»Àµµ¬¶µ°÷¤Ç¤Ï45.6¡ó¡Ê362¿ÍÃæ165¿Í¡Ë¤È¡¢Ãæ³Ø¹»Àµµ¬¶µ°÷¤Î¼«Ê¢È¯À¸Î¨¤Ï¾®³Ø¹»Àµµ¬¶µ°÷¤ÎÌó5ÇÜ¤ËµÚ¤Ö¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÃæ³Ø¹»¤À¤ÈÉô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ëÀµµ¬¶µ°÷¤Î¼«Ê¢¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤«¡¢Ä´ºº¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤ËË¤«¤Ê²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¡×¤Ë¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¶µ°÷¤Û¤É¡¢Éô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Î³Ø¹»¤¬¡Ö·ÐºÑÅª¤ËË¤«¤Ê²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¡×³Ø¹»¤Ë¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¶µ°÷¤Î56.7¡ó¡Ê127¿ÍÃæ72¿Í¡Ë¤¬Éô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¶µ°÷¤Î¼«Ê¢È¯À¸Î¨¤Ï39.6¡ó¡Ê235¿ÍÃæ93¿Í¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Éô³èÆ°¤Ï¤½¤â¤½¤âÉô¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø¹»¤Ë¤è¤ê¡¢É¬Í×¤ÊÊªÉÊ¤ä³èÆ°¤ÎÆü¿ô¡¦»þ´Ö¡¢¹»³°¤Ç¤ÎÎý½¬»î¹ç¡¦Âç²ñ¡¦¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÎÉÑÅÙ¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬Éé¤¦·ÐºÑÅªÉéÃ´¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Éô¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø¹»¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
ÃÄÂÎ¶¥µ»¡¦ÃÄÂÎ¼ïÌÜ¤Î¤¢¤ëÉô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉô°÷¤Ë·ÐºÑÅªÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤·¡¢¶¯¹ë¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð±óÀ¬¤äÂç²ñ»²²Ã¤âÉÑ²ó¤È¤Ê¤ê¡¢½µËö¤´¤È¤Ë±óÊý¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë²ÈÄí¤¬Â¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÉô¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ë³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤ËË¤«¤Ê²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÉô³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ëÅÚ¾í¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ³Ø¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÜÌä¤ò¤¹¤ë¶µ°÷¤Î»ØÆ³ÉéÃ´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¸øÈñÉéÃ´¤äÊÝ¸î¼ÔÉéÃ´¤µ¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¶µ¿¦°÷¤Î¼«Ê¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÅ¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¸ÜÌä¼«¿È¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÆ»¶ñ¤ä°áÎà¡¢±óÀ¬¤äÂç²ñ½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¤Î¸òÄÌÈñ¡¢¿³È½»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤ËË¤«¤Ê²ÈÄí¤¬Â¿¤¯Éô³èÆ°¤¬À¹¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶µ°÷¤ÎÉô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤È³èÆ°¤ò½Ì¾®¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤è¤ê³èÆ°¤ò³èÈ¯²½¤¹¤ë¶µ°÷¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾õ¶·¤âÁÛÁü¤Ç¤¡¢¤è¤ê¼«Ê¢¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¼«¿È¤Î³Ø¹»¤¬¡Ö¶µ¿¦°÷¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤¬¹â¤¤¡×³Ø¹»¤Ë¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¶µ°÷41.4¡ó¡Ê232¿ÍÃæ96¿Í¡Ë¤¬Éô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¶µ°÷¤Î¼«Ê¢È¯À¸Î¨¤Ï53.1¡ó¡Ê130¿ÍÃæ69¿Í¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¶µ¿¦°÷¤¬ÃÄ·ë¤»¤º¸Ä¿Í¼çµÁÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤Û¤É¡¢³ÆÉô¤Î³èÆ°¤ÎÇ®¿´¤µ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¸ÜÌä¤ò¤¹¤ë¶µ°÷¤¬»þ´ÖÅªÉéÃ´¤ä·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ò¤É¤ì¤Û¤É¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¸ß¤¤¤ËÌµÆÜÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¶µ°é²ÝÄø¤ä³Ø¹»¹Ô»ö¤Ê¤É¶µ¿¦°÷Á´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÊª»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏ¢·È¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Ø¹»ºâÌ³¤½¤Î¤â¤Î¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢³ÆÉô¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶µ¿¦°÷¤Î¼«Ê¢¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Éô³èÆ°¤ä¼«Ê¢¤¬¡Ö¤½¤Î¿Í¸Ä¿Í¤Î¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ì¤À¤±Ç®¿´¤ËÉô³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¡¢¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÀ©»ß¤¹¤ë¡¢¤Ê¤À¤á¤ëÎÏ¤Ï¼å¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ç§¼±¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
µÕ¤Ë¡¢¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÉô³èÆ°¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤Â¾¤Î¶µ¿¦°÷¤Ï¡ÖÃÄ·ëÎÏ¡×¤¬¼å¤¤¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤¬´î¤Ö¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶µ°÷¤Î49.0¡ó¡Ê259¿ÍÃæ127¿Í¡Ë¤¬Éô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶µ°÷¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«Ê¢¤¢¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï36.9¡ó¡Ê103¿ÍÃæ38¿Í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
Éô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤¬¡¢¶µ°÷ËÜ¿Í¤¬»È¤¦°áÎà¤äÆ»¶ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îý½¬»î¹ç¤äÂç²ñ¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¦¸òÄÌÈñ¤ä½ÉÇñÈñ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¦°û¿©Èñ¤Ê¤É¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÉô¤Î³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤È¤¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´î¤ÖÊÝ¸î¼Ô¤¬¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¶µ°÷¤¬¼«¼çÅª¤Ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¶µ°÷¤¬¼õÆ°Åª¤Ë¼«Ê¢¤òÀÚ¤ë¾õ¶·¤ò¡¢Éô³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤¬°ìÄê¤Î»Ù»ý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
Àè¤Î¡Ö·ÐºÑÅª¤ËË¤«¤Ê²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¡×¤Ë¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¶µ°÷¤Û¤ÉÉô³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢·ÐºÑÅª¤ËË¤«¤Ê²ÈÄí¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢³èÈ¯¤ÊÉô³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉô³èÆ°¤Î¸ÜÌä¤¬´î¤Ð¤ì¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤ë¶µ°÷¤¬¡¢Éô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤³¤Î2ÅÀ¤ÏÉô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢¶µ»Õ¤Î¼«Ê¢¤¬Ã±¤Ê¤ë¸Ä¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¶µ°é¤Ø¤ÎÇ®°Õ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î¶¨Ä´À¨¡¨¡ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶µ°é¸½¾ì¤ÇºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤²ÁÃÍ´Ñ¤¬¡¢ÈéÆù¤Ë¤â¶µ»Õ¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤òÁýÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¹½Â¤¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢½ñÀÒ¡Ø¶µ»Õ¤Î¼«Ê¢¡Ù¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¶µ»Õ¤Î°Õ¼±Ê¬ÀÏ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¼«Ê¢¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤ä¡¢ÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºöÄó¸À¤Ê¤É¤â¾Ü¤·¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤³¤Î½ñÀÒ¤Î¼¹É®¼Ô¡Û¢¨¸ª½ñ¤ÏËÜ½ñ¼¹É®Åö»þ
Ê¡Åè¾°»Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³Ø¹©³ØÉô¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼½Ú¶µ¼ø/¡Ö±£¤ì¶µ°éÈñ¡×¸¦µæ¼¼¥Á¡¼¥Õ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¿·³ãÂç³Ø¶µ°é¿Í´Ö²Ê³ØÉô(Åö»þ)¤Ç¶µ°é¹ÔÀ¯³Ø¡¢¶µ°éË¡³Ø¡¢¶µ°éÀ¯ºö³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢½¤»Î²ÝÄø¤ò·Ð¤Æ¡¢2011Ç¯ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê¤ÎÇî»Î²ÝÄø¤Ë¿Ê³Ø¡£2015Ç¯ÅÙ¤è¤êÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³Ø¤Ë¤Æ¶µ¿¦²ÝÄø¤Ë½õ¶µ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢2021Ç¯¤è¤ê½Ú¶µ¼ø¡Ê¸½¿¦¡Ë¡¢¶µ°é¹ÔÀ¯³Ø¤òÃ´Åö¡£
胗ß·Ì÷ÌÀ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ºë¶Ì¸©Àî¸ý»ÔÎ©ÀÄÌÚÃæ³Ø¹»»öÌ³¼ç´´/¡Ö±£¤ì¶µ°éÈñ¡×¸¦µæ¼¼¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡£¸©Æâ¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ë»öÌ³¿¦°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£¡Ö»öÌ³¿¦°÷¤Î»Å»ö¤ò»öÌ³¼¼¤Î³°¤Ø³«¤¡¢¶µ°é¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¶µ°é»öÌ³ÎÎ°è¤«¤é´óÍ¿¤¹¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¶µ¿¦°÷¡¦ÊÝ¸î¼Ô¡¦»Ò¤É¤â¡¦ÃÏ°è¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¼Ò²ñ¤Ø¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£¸¦µæ´Ø¿´¤Ï¡¢²ÈÄí¤Î¶µ°éÈñÉéÃ´¡¦½¢³Ø»Ù±çÀ©ÅÙ¡£
¸ÅÅÂ¿¿Âç ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¶µ°éÈ¯Ã£²Ê³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø±¡À¸/ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñÆÃÊÌ¸¦µæ°÷¡ÊDC2¡Ë¡£ÃÞÇÈÂç³Ø¿Í´Ö³Ø·²¶µ°é³ØÎà¤Ç¶µ°é¼Ò²ñ³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¶µ°éÈ¯Ã£²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤ÎÇî»Î²ÝÄø¤Ë¿Ê³Ø¡£ÀìÌç¤Ï¶µ°é¼Ò²ñ³Ø¡¢¾ã³²»ù¶µ°é¡£¶µ°é¤Ë°åÎÅ¤ÎÃÎ¼±¤¬¤â¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¡¢¤È¤ê¤ï¤±¾ð½ï¾ã³²¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Îò»ËÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£(Ê¸:Ê¡Åè¾°»Ò¡¦胗ß·Ì÷ÌÀ¡¦¸ÅÅÂ¿¿Âç)
½ñÀÒ¡Ø¶µ»Õ¤Î¼«Ê¢¡Ù¡ÊÊ¡Åè¾°»Ò¡¦胗ß·Ì÷ÌÀ¡¦¸ÅÅÂ¿¿Âç Ãø¡Ë¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶µ¿¦°÷¤Î4¿ÍÃæ3¿Í¤¬²¿¤é¤«¤Î¼«Ê¢¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ø¶È´ØÏ¢¤Ç¤Ï6³ä¶á¤¯¡¢Éô³èÆ°¤äÎ¹Èñ¤Ç¤â¹â¤¤³ä¹ç¤Ç¼«¸ÊÉéÃ´¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¶µ»Õ¤Ï¼«Ê¢¤òÀÚ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ãø¼Ô¤é¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤«¤é¡¢¶µ»Õ¤Î»Å»ö´Ñ¤ä³Ø¹»´Ä¶¤È¼«Ê¢¤Î´Ö¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¢¨ÅöÄ´ºº¤Ï2022Ç¯ÅÙ¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¤Î¼«Ê¢¤òÄ´ºº¤·¤¿¤â¤Î
¡Ú²èÁü¡Û¸øÎ©³Ø¹»¤Î¶µ¿¦°÷¡¢4¿ÍÃæ3¿Í¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¡Ö¼«Ê¢¡×¤Î¾×·â¼ÂÂÖ
¼ø¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¾®³Ø¹»¶µ°÷¾®³Ø¹»¶µ°÷¤Ë¤ª¤±¤ë¼ø¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤ÎÈ¯À¸Î¨¤Ï¹â¤¤¡Ê466¿ÍÃæ304¿Í¡¢65.2¡ó¡Ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö´Ñ¤ò¤â¤Ä¿Í¤¬¼ø¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡Ö¶µ°é³èÆ°¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¾®³Ø¹»Àµµ¬¶µ°÷¤Î¼ø¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤ÎÈ¯À¸Î¨¤Ï52.9¡ó¡Ê70¿ÍÃæ37¿Í¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÈ¯À¸Î¨¤Ï68.2¡ó¡Ê292¿ÍÃæ199¿Í¡Ë¤Ë¤â¾å¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÈ¯À¸Î¨¤¬50.0¡ó¡Ê70¿ÍÃæ35¿Í¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï68.8¡ó¡Ê292¿ÍÃæ201¿Í¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÀµµ¬¶µ°÷¤Î¾ì¹ç¡¢¼ø¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤È¶µ°é³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¸¦ïÓ¡¦½¤ÍÜ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¤è¤¤¶µ°é³èÆ°¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«Ê¢¤âµöÍÆ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£µöÍÆ¤È¤¤¤¦¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¼«Ê¢¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²óÅú¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢362¿ÍÃæ328¿Í¡Ê90.6¡ó¡Ë¤¬¡Ö¤È¤Æ¤â¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤Ê¤¤¤·¡Ö¾¯¤·¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¿¦¾ì¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È¡Ö¾¯¤·¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë°ã¤¤¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
¡Ö¾¯¤·¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï56.0¡ó¡Ê166¿ÍÃæ93¿Í¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï73.5¡ó¡Ê162¿ÍÃæ119¿Í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀµµ¬¶µ°÷¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬¤è¤ê¶¯¤¤¿Í¤Û¤É¼ø¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ËÜÍè¤³¤¦¤·¤¿»×¤¤¤Ï¹ÎÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤½¼þ°Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¢¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸øÈñ¤Ç¤ÎÍ½»»¼¹¹Ô¤ò¿½¤·½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¼«Ê¢¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð»öÌ³¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¸øÈñ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ò°¤¯¤¹¤ë¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¤Ð¤³¤¦¤·¤¿Âª¤¨Êý¼«ÂÎ¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÌÌ¤Î¼å¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
ËÜÍè¤Ê¤é¡¢Í×µá¹Ô°Ù¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹ØÆþ¤Î·èÄê¤äµÑ²¼¤Î¹Ô°Ù¤Î¤¤¤º¤ì¤â¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡£
¼ø¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î·Ð°Þ¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¼êÂ³¤¤¬ÈÑ»¨¡×¤Ê¤É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿´¶¤ä¸þ¾å¿´¤¬¤¢¤ë¡£Â¾Êý¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¼«Ê¢¹Ô°Ù¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¹â½êÆÀÃÏ°è¤ÎÃæ³Ø¹»¶µ°÷¤Û¤É¼«Ê¢¤ò¤·¤ä¤¹¤¤Ä´ººÁ°¤«¤éÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¤ÎÉô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤Ï¾®³Ø¹»¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈ¯À¸Î¨¤¬¹â¤¤¡£
¤½¤â¤½¤â¾®³Ø¹»¤Ç¤ÎÉô³èÆ°¤Ï¤½¤ì¤Û¤É³èÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¾®³Ø¹»Àµµ¬¶µ°÷¤Ç¤Ï7.5¡ó¡Ê362¿ÍÃæ27¿Í¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¡¢Ãæ³Ø¹»Àµµ¬¶µ°÷¤Ç¤Ï45.6¡ó¡Ê362¿ÍÃæ165¿Í¡Ë¤È¡¢Ãæ³Ø¹»Àµµ¬¶µ°÷¤Î¼«Ê¢È¯À¸Î¨¤Ï¾®³Ø¹»Àµµ¬¶µ°÷¤ÎÌó5ÇÜ¤ËµÚ¤Ö¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÃæ³Ø¹»¤À¤ÈÉô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ëÀµµ¬¶µ°÷¤Î¼«Ê¢¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤«¡¢Ä´ºº¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤ËË¤«¤Ê²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¡×¤Ë¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¶µ°÷¤Û¤É¡¢Éô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Î³Ø¹»¤¬¡Ö·ÐºÑÅª¤ËË¤«¤Ê²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¡×³Ø¹»¤Ë¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¶µ°÷¤Î56.7¡ó¡Ê127¿ÍÃæ72¿Í¡Ë¤¬Éô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¶µ°÷¤Î¼«Ê¢È¯À¸Î¨¤Ï39.6¡ó¡Ê235¿ÍÃæ93¿Í¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Éô³èÆ°¤Ï¤½¤â¤½¤âÉô¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø¹»¤Ë¤è¤ê¡¢É¬Í×¤ÊÊªÉÊ¤ä³èÆ°¤ÎÆü¿ô¡¦»þ´Ö¡¢¹»³°¤Ç¤ÎÎý½¬»î¹ç¡¦Âç²ñ¡¦¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÎÉÑÅÙ¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬Éé¤¦·ÐºÑÅªÉéÃ´¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Éô¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø¹»¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
ÃÄÂÎ¶¥µ»¡¦ÃÄÂÎ¼ïÌÜ¤Î¤¢¤ëÉô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉô°÷¤Ë·ÐºÑÅªÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤·¡¢¶¯¹ë¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð±óÀ¬¤äÂç²ñ»²²Ã¤âÉÑ²ó¤È¤Ê¤ê¡¢½µËö¤´¤È¤Ë±óÊý¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë²ÈÄí¤¬Â¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÉô¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ë³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤ËË¤«¤Ê²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÉô³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ëÅÚ¾í¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ³Ø¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÜÌä¤ò¤¹¤ë¶µ°÷¤Î»ØÆ³ÉéÃ´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¸øÈñÉéÃ´¤äÊÝ¸î¼ÔÉéÃ´¤µ¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¶µ¿¦°÷¤Î¼«Ê¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÅ¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¸ÜÌä¼«¿È¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÆ»¶ñ¤ä°áÎà¡¢±óÀ¬¤äÂç²ñ½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¤Î¸òÄÌÈñ¡¢¿³È½»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤ËË¤«¤Ê²ÈÄí¤¬Â¿¤¯Éô³èÆ°¤¬À¹¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶µ°÷¤ÎÉô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤È³èÆ°¤ò½Ì¾®¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤è¤ê³èÆ°¤ò³èÈ¯²½¤¹¤ë¶µ°÷¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾õ¶·¤âÁÛÁü¤Ç¤¡¢¤è¤ê¼«Ê¢¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¶µ¿¦°÷¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¼«Ê¢¤òÀÚ¤ë¤Þ¤¿¡¢¶ÐÌ³¹»¤Î¡Ö¶µ¿¦°÷¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤¬¹â¤¤¡×¤Ë¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¶µ°÷¤Û¤É¡¢Éô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¿È¤Î³Ø¹»¤¬¡Ö¶µ¿¦°÷¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤¬¹â¤¤¡×³Ø¹»¤Ë¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¶µ°÷41.4¡ó¡Ê232¿ÍÃæ96¿Í¡Ë¤¬Éô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¶µ°÷¤Î¼«Ê¢È¯À¸Î¨¤Ï53.1¡ó¡Ê130¿ÍÃæ69¿Í¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¶µ¿¦°÷¤¬ÃÄ·ë¤»¤º¸Ä¿Í¼çµÁÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤Û¤É¡¢³ÆÉô¤Î³èÆ°¤ÎÇ®¿´¤µ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¸ÜÌä¤ò¤¹¤ë¶µ°÷¤¬»þ´ÖÅªÉéÃ´¤ä·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ò¤É¤ì¤Û¤É¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¸ß¤¤¤ËÌµÆÜÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¶µ°é²ÝÄø¤ä³Ø¹»¹Ô»ö¤Ê¤É¶µ¿¦°÷Á´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÊª»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏ¢·È¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Ø¹»ºâÌ³¤½¤Î¤â¤Î¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢³ÆÉô¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶µ¿¦°÷¤Î¼«Ê¢¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Éô³èÆ°¤ä¼«Ê¢¤¬¡Ö¤½¤Î¿Í¸Ä¿Í¤Î¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ì¤À¤±Ç®¿´¤ËÉô³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¡¢¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÀ©»ß¤¹¤ë¡¢¤Ê¤À¤á¤ëÎÏ¤Ï¼å¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ç§¼±¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
µÕ¤Ë¡¢¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÉô³èÆ°¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤Â¾¤Î¶µ¿¦°÷¤Ï¡ÖÃÄ·ëÎÏ¡×¤¬¼å¤¤¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤¬´î¤Ö¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬À¸¤à¼«Ê¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤¬´î¤Ö¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶µ°÷¤Û¤ÉÉô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤¬´î¤Ö¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶µ°÷¤Î49.0¡ó¡Ê259¿ÍÃæ127¿Í¡Ë¤¬Éô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶µ°÷¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«Ê¢¤¢¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï36.9¡ó¡Ê103¿ÍÃæ38¿Í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
Éô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤¬¡¢¶µ°÷ËÜ¿Í¤¬»È¤¦°áÎà¤äÆ»¶ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îý½¬»î¹ç¤äÂç²ñ¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¦¸òÄÌÈñ¤ä½ÉÇñÈñ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¦°û¿©Èñ¤Ê¤É¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÉô¤Î³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤È¤¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´î¤ÖÊÝ¸î¼Ô¤¬¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¶µ°÷¤¬¼«¼çÅª¤Ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¶µ°÷¤¬¼õÆ°Åª¤Ë¼«Ê¢¤òÀÚ¤ë¾õ¶·¤ò¡¢Éô³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤¬°ìÄê¤Î»Ù»ý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
Àè¤Î¡Ö·ÐºÑÅª¤ËË¤«¤Ê²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¡×¤Ë¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¶µ°÷¤Û¤ÉÉô³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢·ÐºÑÅª¤ËË¤«¤Ê²ÈÄí¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢³èÈ¯¤ÊÉô³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉô³èÆ°¤Î¸ÜÌä¤¬´î¤Ð¤ì¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤ë¶µ°÷¤¬¡¢Éô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤³¤Î2ÅÀ¤ÏÉô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«Ê¢¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢¶µ»Õ¤Î¼«Ê¢¤¬Ã±¤Ê¤ë¸Ä¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¶µ°é¤Ø¤ÎÇ®°Õ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î¶¨Ä´À¨¡¨¡ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶µ°é¸½¾ì¤ÇºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤²ÁÃÍ´Ñ¤¬¡¢ÈéÆù¤Ë¤â¶µ»Õ¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤òÁýÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¹½Â¤¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢½ñÀÒ¡Ø¶µ»Õ¤Î¼«Ê¢¡Ù¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¶µ»Õ¤Î°Õ¼±Ê¬ÀÏ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¼«Ê¢¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤ä¡¢ÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºöÄó¸À¤Ê¤É¤â¾Ü¤·¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤³¤Î½ñÀÒ¤Î¼¹É®¼Ô¡Û¢¨¸ª½ñ¤ÏËÜ½ñ¼¹É®Åö»þ
Ê¡Åè¾°»Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³Ø¹©³ØÉô¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼½Ú¶µ¼ø/¡Ö±£¤ì¶µ°éÈñ¡×¸¦µæ¼¼¥Á¡¼¥Õ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¿·³ãÂç³Ø¶µ°é¿Í´Ö²Ê³ØÉô(Åö»þ)¤Ç¶µ°é¹ÔÀ¯³Ø¡¢¶µ°éË¡³Ø¡¢¶µ°éÀ¯ºö³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢½¤»Î²ÝÄø¤ò·Ð¤Æ¡¢2011Ç¯ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê¤ÎÇî»Î²ÝÄø¤Ë¿Ê³Ø¡£2015Ç¯ÅÙ¤è¤êÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³Ø¤Ë¤Æ¶µ¿¦²ÝÄø¤Ë½õ¶µ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢2021Ç¯¤è¤ê½Ú¶µ¼ø¡Ê¸½¿¦¡Ë¡¢¶µ°é¹ÔÀ¯³Ø¤òÃ´Åö¡£
胗ß·Ì÷ÌÀ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ºë¶Ì¸©Àî¸ý»ÔÎ©ÀÄÌÚÃæ³Ø¹»»öÌ³¼ç´´/¡Ö±£¤ì¶µ°éÈñ¡×¸¦µæ¼¼¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡£¸©Æâ¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ë»öÌ³¿¦°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£¡Ö»öÌ³¿¦°÷¤Î»Å»ö¤ò»öÌ³¼¼¤Î³°¤Ø³«¤¡¢¶µ°é¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¶µ°é»öÌ³ÎÎ°è¤«¤é´óÍ¿¤¹¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¶µ¿¦°÷¡¦ÊÝ¸î¼Ô¡¦»Ò¤É¤â¡¦ÃÏ°è¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¼Ò²ñ¤Ø¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£¸¦µæ´Ø¿´¤Ï¡¢²ÈÄí¤Î¶µ°éÈñÉéÃ´¡¦½¢³Ø»Ù±çÀ©ÅÙ¡£
¸ÅÅÂ¿¿Âç ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¶µ°éÈ¯Ã£²Ê³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø±¡À¸/ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñÆÃÊÌ¸¦µæ°÷¡ÊDC2¡Ë¡£ÃÞÇÈÂç³Ø¿Í´Ö³Ø·²¶µ°é³ØÎà¤Ç¶µ°é¼Ò²ñ³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¶µ°éÈ¯Ã£²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤ÎÇî»Î²ÝÄø¤Ë¿Ê³Ø¡£ÀìÌç¤Ï¶µ°é¼Ò²ñ³Ø¡¢¾ã³²»ù¶µ°é¡£¶µ°é¤Ë°åÎÅ¤ÎÃÎ¼±¤¬¤â¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¡¢¤È¤ê¤ï¤±¾ð½ï¾ã³²¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Îò»ËÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£(Ê¸:Ê¡Åè¾°»Ò¡¦胗ß·Ì÷ÌÀ¡¦¸ÅÅÂ¿¿Âç)