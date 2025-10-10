¶×¾¡Êö¡¡¶Àî¿ÆÊý¤È¥®¥¿¡¼¶¦±é°Æ¤¬Éâ¾å¤·¡ÖÈ¾Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ´ØÏÆ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎË¥ÎÅç¡Ê42¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖË¥ÎÅç¤Î¤ªÁêËÐ¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¹¹¿·¡£7·î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¶×¾¡Êö¡Ê26¡áº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤¬ÆÃµ»¤ËµÚ¤Ó¡¢¶×¾¡Êö¤Ï¡ÖÆÃµ»¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¥®¥¿¡¼¤ò¾¯¤·Îý½¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ä¤á¤Æ»Ï¤á¤Æ¡¢¤ä¤á¤Æ»Ï¤á¤Æ¡Ä´ÊÃ±¤Ê¥³¡¼¥É¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤éÃÆ¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¼ýÏ¿¤Ïº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¼ê¸µ¤Ë¥®¥¿¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶×¾¡Êö¤Ï¡Ö¤Þ¤À¿Í¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤ÇÈäÏª¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÇË¥ÎÅç¤Ï¡Ö¡Ê¿ÍÁ°¤ÇÈäÏª¡Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£YouTube¤Ç¶Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¡¦Î¾¹ñ¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õ³°¤Ê¡ª¡©¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òµó¤²¤¿¡£¶ÀîÉô²°¤Ë¤Ï¿ôËÜ¤Î¥®¥¿¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÆÊý¤Î½ê»ýÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡·Î¸Å¾ì¤Ç¤Ï¸·¤·¤¯»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÆÊý¤È¶¦±é¤¹¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¤·¡¢¶×¾¡Êö¤Ï¶²½Ì¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ»Ø¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡£¡Ê¶Àî¿ÆÊý¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤¬Æ°¤½Ð¤»¤Ð¡ËÈ¾Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£Îý½¬¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¾Ç¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£