¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡×¡Ö¥È¥Þ¥È¡×¡Ö¤Þ¤°¤í¡×¡ÄµÇ°Æü¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î10·î10Æü¡¡¤ªÆÀ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ÚN¥¹¥¿¡Û
10·î10Æü¤ÏµÇ°Æü¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡ª¡Ö10·î10Æü¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û10·î10Æü¤ÏµÇ°Æü¤¬71·ï¤â¡ª¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¤¤¤¯¤ÄÃÎ¤Ã¤Æ¤ë?10·î10Æü¤ÎµÇ°Æü
¡Ö10·î10Æü¡×¤Ï¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÏµÇ°Æü¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡ª
¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤ÎÆü¡×¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¡×¡¢¡Ö¤Õ¤È¤ó¤ÎÆü¡×¡¢¡ÖÁ¬Åò¤ÎÆü¡×¡¢¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÎÆü¡×¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡ÖµÇ°Æü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éËÜ¾ì¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¹Åç¸©¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡£¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ËË¬¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹Åç¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡×¤Ç¤¹¡£
À¸ÃÏ¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦¤½¤Ð¡¦¶ñºà¤ò½Å¤Í¤Æ¾Æ¤¯¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥¸¥å¡¼¤È¤¤¤¦²»¤È¡¢¥½¡¼¥¹¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¡Ö10·î10Æü¡×¤Ï¡È10¡Ê¥¸¥å¡¼¡Ë10¡Ê¥¸¥å¡¼¡Ë¡É¤Ç¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤ÎÆü¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ë¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Å¹¡Ö¹Åç¤ª¹¥¤ß¾Æ ¸ñ¡¹¡×¤Ç¤Ï¡¢10Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ë¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¡×¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤Éº£Æü10·î10Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×TAU¡¡Íî´äÍ´´õÅÍ ÉûÅ¹Ä¹
¡Ö¤ªÅ¹¤Ç¤â¤ª²È¤Ç¤â10·î10Æü¤Ë¤ª¹¥¤ß¾Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡ÖÆù¶Ì¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢10·î10Æü¸ÂÄê¤ÇÄÌ¾ï950±ß¤¬700±ß¤Ë¡£
10·î14Æü¡Á31Æü¤Ï¡¢Ê¿Æü¤ÎÌë¸ÂÄê¤Ç¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼ÄÌ¾ï2250±ß¤¬2000±ß¤È¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«½µËö¤Ë¤Ï¡¢»î¿©ÈÎÇä²ñ¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡ª¥é¡¼¥á¥óÌµÎÁ·ô¤â
Â³¤¤¤Æ¤ÏÅìµþ¡¦ÀÄ»³¤Ë¤¢¤ë¡¢½÷À¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¥È¥Þ¥È¥é¡¼¥á¥óÀìÌçÅ¹¡¢¡ÖÂÀÍÛ¤Î¥È¥Þ¥ÈÌÍ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö10·î10Æü¡×¤Ï¡Ö10¡×¤È¡Ö10¡×¤Ç¡È¥È¥Þ¥È¡É¤ÈÆÉ¤à¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤«¤é¡Ö¥È¥Þ¥È¤ÎÆü¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÀÍÛ¤Î¥È¥Þ¥ÈÌÍ¡¡ÀÄ»³¥ª¡¼¥Ð¥ë¥Ó¥ëÅ¹ ¾®ÎÓÉ±²Î Å¹Ä¹
¡Ö10·î10Æü¤¬¥È¥Þ¥È¤ÎÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥È¥Þ¥È¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡Ö¥È¥Þ¥Èº×¡×¤ò11Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ò1ÇÕÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢¼¡²ó¤«¤é»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖÂÀÍÛ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÎÌµÎÁ·ô¤¬1Ëç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¤ç¤¦¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡ÖÌµÎÁ·ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍè¤Þ¤¹¡×
»°Ï¢µÙ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¤Þ¤°¤í¤¬Á´ÉÊ10%
¿ÀÆàÀî¡¦»°ºê¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤°¤í¤ÇÍÌ¾¤Ê¤³¤ÎÄ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö10·î10Æü¡×¤Ï¡È¤Þ¤°¤í¤ÎÆü¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆàÎÉ»þÂå¤Î²Î¿Í¡¦»³ÉôÀÖ¿Í¤¬¤Þ¤°¤í¤ò²Î¤Ë±Ó¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤ëÆü¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¡¢1986Ç¯¤Ë¡ÖÆüËÜ¤«¤Ä¤ª¡¦¤Þ¤°¤íµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿ÀÆàÀî¸©µùÏ¢ Ëî»ö¶ÈÉô Âì¸ý·ÄÍ´ ¹©¾ìÄ¹
¡Ö10·î10Æü¤Ê¤Î¤Ç¡È¤Þ¤°¤í¤ÎÆü¡É¤Ç¡¢»°ºê¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤Þ¤°¤í¤òÁ´ÉÊ10%¥ª¥Õ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö10%°ú¤¤À¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤Þ¤°¤í¤ÎÆü¤À¤«¤é?10%°ú¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡¢3¤ÄÇã¤ª¤¦¡×
»°±º»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Þ¤°¤íÄ¾ÈÎ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢Ä¾Çä½ê¤Ê¤Î¤Ç¤â¤È¤â¤È°Â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤Þ¤°¤í¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËÜ¤Þ¤°¤í¤ÎÃæ¥È¥í¤äÂç¤¤Ê¥«¥Þ¤Ê¤É¡¢Å¹Æâ¤ÎÁ´¾¦ÉÊ¤¬10%¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤°¤í¤ÎÆü¤À¤«¤é²¿¤«¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¡Ö¤Þ¤°¤í¤ÎÆü¡×ÆÃÇä¤Ï¡¢10Æü¤«¤éÏ¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü¡¢13Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£