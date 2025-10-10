ÀÐÇËÁíÍý¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÏÆ©ÌÀÀ¤Î¸þ¾å¤ÇµÄÏÀÃæ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡¡¸øÌÀÅÞ¤Î¡ÈÏ¢Î©Î¥Ã¦¡ÉÉ½ÌÀ¼õ¤±
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤ÎÎ¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬ÁÊ¤¨¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆ©ÌÀÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀÃæ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¶Ø»ß¤è¤ê¤â¸ø³«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ê¸øÌÀÅÞ¤È¤Ï¡ËÆ©ÌÀÀ¡¢¸ø³«À¤ò¹â¤á¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶Ø»ß¤è¤ê¸ø³«¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÆ©ÌÀÀ¡¢¸ø³«À¤ò¹â¤á¤ë¤«¤ÎµÄÏÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢µ¬À©¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÄÏÀÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£