¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ÆîÊÆ¤Î¶¯¹ë¡¦¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È2¡Ý2¤Î°ú¤Ê¬¤±¡¡ÀèÀ©µö¤¹¤â¸åÈ¾AT¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤¬¼¹Ç°¤Î·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¡Ú¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡Û
¢£¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜÂåÉ½ 2¡Ý2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡Ê10Æü¡¢Âçºå¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡ÊÆ±37°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·2¡Ý2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£Á°È¾¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢26Ê¬¤Ë¾®Àî¹Ò´ð¡Ê28¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1¡Ý1¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÆîÌî¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¸¸¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤À¤¬19Ê¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¾åÅÄåºÀ¤¡Ê27¡Ë¤¬¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç2¡Ý2¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏGK¤ËÎëÌÚºÌ±ð¡Ê23¡Ë¡£DF¤ÏÅÏÊÕ¹ä¡Ê28¡Ë¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê25¡Ë¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê22¡Ë¤Î3¿Í¡£MF¤Ë¤Ï°ËÅì½ãÌé¡Ê32¡Ë¡¢ÆîÌî¡¢Æ²°ÂÎ§¡Ê27¡Ë¡¢ÅÄÃæÊË¡Ê27¡Ë¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê25¡Ë¡¢º´Ìî³¤½®¡Ê24¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢FW¤Ï¾®Àî¤Î1¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤Þ¤º¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£Á°È¾5Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿°ËÅì¤¬Áê¼ê¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¥¯¥í¥¹¤òÊü¤ê¹þ¤à¤È¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤À¾®Àî¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤¬¡¢ÏÈ¤Îº¸¤Ë³°¤ì¤¿¡£20Ê¬¤Ë¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ËÂ®¹¶¤òµö¤·¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇGKÎëÌÚ¤È1ÂÐ1¤Î¾ìÌÌ¤òºî¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñ¥¹¤òÁªÂò¤µ¤ì¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î1Ê¬¸å¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÉÕ¶á¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë½Ä¤ÎÉâ¤µå¤òÄÌ¤µ¤ì¡¢M.¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¡Ê31¡Ë¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òµö¤·¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ¤Ï26Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¾®Àî¤¬¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤¶¤Þ¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¡£Áê¼êGK¤ËÃÆ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËÆþ¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬1¡Ý1¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤½¤Î¸å¤âÆüËÜ¤Ï¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ä¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤ÇºÆ»°¤ËÅÏ¤ê¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¡£»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢1¡Ý1¤ÎÆ±ÅÀ¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾4Ê¬¡¢°ËÅì¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ë¾®Àî¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢Áê¼êGK¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¡¢Æ²°Â¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÆîÌî¤¬²¡¤·¹þ¤ß¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆîÌî¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤ò¼õ¤±¸¸¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¡£
ÅÜÅó¤Î¹¶¤á¤ò¸«¤»»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÆüËÜ¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤ë¡£19Ê¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤éÂ®¹¶¤òµö¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤òD.¥´¥á¥¹¡Ê22¡Ë¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç»°ãø¤ÎÆ±Î½¤Î°ì·â¤Ç¡¢1¡Ý2¤È¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ï21Ê¬¤Ë¤Ï³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê29¡Ë¡¢ºØÆ£¸÷µ£¡¡(24¡Ë¡£33Ê¬¤Ë¤âÄ®Ìî½¤ÅÍ¡Ê26¡Ë¡¢ÁêÇÏÍ¦µª¡Ê28¡Ë¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÀïÎÏ¤òÅêÆþ¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤¹Áê¼ê¤Ë¹¶·â¤Î»å¸ý¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¡£¤¸¤ê¤¸¤ê»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢44Ê¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾åÅÄ¤¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢2¡Ý2¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢²¿¤È¤«°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò7¾¡2Ê¬¤±1ÇÔ¤Î1°ÌÄÌ²á¤Ç¡¢8ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëWÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£º£Ç¯9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³Àï¤Ç0¡½0¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤Ï0¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤Ê¤É¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤Ï2Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê°ìÀï°ìÀï¡¢¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àï½Ñ¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤ò»î¤¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×ÆüÄø¡Û
10·î10Æü¡¡ÆüËÜÂåÉ½ 2¡Ý2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½
10·î14Æü¡¡ÆüËÜÂåÉ½ VS ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½ ¡÷Åìµþ¡¿Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡ö¼Ì¿¿Ãæ±û¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¾åÅÄÁª¼ê
