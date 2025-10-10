±¿Æ°²ñ¤ÎÄ«¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï²¿¤·¤Æ¤ë¡© ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡Ö±¿Æ°²ñ½àÈ÷¤ÎÎ¢Â¦¡×¤ò¸½Ìò¶µ°÷¤ËÊ¹¤¤¤¿
±¿Æ°²ñÅöÆü¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¶ÛÄ¥¤·¤ÆÁáµ¯¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦»ý¤ÁÊª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢³Æ²ÈÄí¤Ç¤â¹²¤¿¤À¤·¤¤Ä«¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ç¤Ï¡¢±¿±ÄÂ¦¤Ç¤¢¤ë³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢ÅöÆü¤ÎÄ«¡¢°ìÂÎ²¿¤ò¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸½Ìò¤Î¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜÈ»»Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÖÀèÀ¸¤¿¤Á¤Î±¿Æ°²ñ¤ÎÆü¤ÎÄ«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº£²ó¤Î¼ÁÌä¡Ë
±¿Æ°²ñ¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï³Ø¹»¤Ç¤É¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ê²óÅú¡Ë
´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊªÉÊ½àÈ÷¤äºÇ½ª¤Î´Ä¶À°È÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Æü¤äÅöÆü¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÁáÄ«¤«¤é½Ð¶Ð¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢°Ê²¼¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö³Ê¹¥¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ä¡×¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¹â¹»À¸¤¬´¶Æ°¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è
±¿Æ°²ñ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â30Ê¬¡Á1»þ´Ö¤Û¤ÉÁá¤¯½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ·ø°Ê¾å¤ÎÇ¯Îð¤Î¶µ°÷¤¬¤¢¤Þ¤êÁá¤¯½Ð¶Ð¤·²á¤®¤ë¤È¡¢¼ã¼ê¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ºÇ¶á¤Ï°ÊÁ°¤Û¤ÉÁá¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Íè¤ëÁ°¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿ÍÑ¶ñ¤ÎÇÛÃÖ¤¬¼ç¤Êºî¶È¤Ç¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë½àÈ÷¤ÏÁ°Æü¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤ÏÂÎ°é´Û¤Ë½àÈ÷¤·¤¿Æ»¶ñ¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë±¿¤Ó½Ð¤¹ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥ó°ú¤¤â¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤¦ºî¶È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢²»¶Áµ¡´ï¤ÎºÇ½ª³ÎÇ§¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°²ñ¤ÎÁ°Æü¤äÅöÆü¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆÃÊÌ¤Ê½àÈ÷ºî¶È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´ÉÍý¿¦¤ä±¿Æ°²ñÃ´Åö¤ÎÀèÀ¸¤¬¡¢Ä«¤«¤é³«ºÅ²ÄÈÝ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤â½ÅÍ×¤ÊÇ¤Ì³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¡£
Á°Æü¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢ÅÚº½¹ß¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡¢³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤ì¤ÐÄ«¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹¤¤¤¿¤á¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤é½àÈ÷¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤â¥Ï¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î½èÍý¤Ç¤¹¡£¤Ò¤É¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ä«4»þ¤´¤í¤«¤é¿¦°÷Á´°÷¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò»È¤Ã¤Æ¿å¤¿¤Þ¤ê¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Ã»Ò±à¤Ê¤É¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¿å¤òµÛ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤ÆÅöÆü¤Ë±¿Æ°²ñ¤ò·è¹Ô¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Í½È÷Æü¤Ë¤º¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢±¿Æ°²ñ¤ÎÍ½È÷Æü¤ÏÊ¿Æü¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È±¿Æ°²ñ¤ò¸«¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢±¿Æ°²ñ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ²¤ì»Ñ¤òÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°²ñ¤Î¶¥µ»¤ÎÄêÈÖ¡Ö¶ÌÆþ¤ì¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ïµå¤Î¿ô¤ÏÀÖÇò¤¤Ã¤Á¤ê¿ô¤¨¤Æ¡¢Æ±¤¸¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¨¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶¥µ»¤Î¸øÊ¿À¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¿Í»þÂå¤ËÀèÇÚ¶µ»Õ¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÑ¶ñ¤òÆ±¤¸ÃÏ¶èÆâ¤Î¤Û¤«¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ë¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÂç¤¤ÊÏÂÂÀ¸Ý¤¬»È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»ÔÆâ¤ÎB¾®³Ø¹»¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸ÃÏ¶èÆâ¤Î¤É¤³¤Î³Ø¹»¤Ë¤É¤ó¤ÊÈ÷ÉÊ¤¬¤¢¤ë¤«¤òÀèÀ¸Æ±»Î¤Ç¾ðÊó¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Å¾¶Ð¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀèÀ¸¤Î¿¦¶È¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤ÎÈ÷ÉÊ¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë±¿Æ°²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Æü¡¹½àÈ÷¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾²¼È»»Ê¤µ¤ó
ÂçºåÉÜ¸øÎ©¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡£ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿ÃÍ¥½¨¶µ¿¦°÷É½¾´¼õ¾Þ¡£ÎáÏÂ6Ç¯ÈÇ¶µ²Ê½ñÊÔ½¸°Ñ°÷¡£Âè4²óÁ´ÆüËÜ¥À¥ó¥¹¶µ°é»ØÆ³¼Ô»ØÆ³µ»½Ñ¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡¢Âè69²ó¡Ê2020Ç¯ÅÙ¡ËÆÉÇä¶µ°é¾Þ ·ò¹¯¡¦ÂÎÎÏ¤Å¤¯¤êÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¤Ê¤É¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¡£¿·´©¡ÖÀèÀ¸¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ø±é¤¸¤ë¡Ù»Å»ö½Ñ¡×¡Ê¤«¤â¤¬¤ï½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£voicy¤Ç¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¤Î¡Öº£Æü¤Î¼ºÇÔ¡×¡Ù¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§ÂçÄÍ ¤è¤¦¤³
»Ò¤É¤â¸þ¤±»¨»ï¤ä¶µ°éÀìÌç»ï¤ÎÊÔ½¸¡¢¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Î¹Êó¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹ÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£»Ò°é¤Æ¤ä¶µ°é¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡¢É×ÉØÌäÂê¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¼èºà¡¦¼¹É®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£(Ê¸:ÂçÄÍ ¤è¤¦¤³)
