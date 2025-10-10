¶õ¤«¤é±ÒÀ±¤¬Ç³¤¨¿Ô¤¤ºÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¡Äº£¸å¤Ï´í¸±ÅÙÁýÂç¤«
»àË´»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´í¸±¤Þ¤Ç¡Ä¡£
¤¤¤ÞÃÏµåÄãµ°Æ»¤Ë¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î±ÒÀ±¤ä¥í¥±¥Ã¥È¤Î»Ä³¼¤¬±§Ãè¥´¥ß¡Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¥Ö¥ê¡Ë¤È¤·¤ÆÉº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ó¼ý½èÍýµ»½Ñ¤â³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢¤³¤ì¤«¤éÃÏµå¾å¤ØÍî²¼¤·¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬É½ÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
ËèÆü5´ð¤ÎStarlink±ÒÀ±¤¬ÆÍÆþ¤·¤Æ¤¯¤ë¡©
ËÌÊÆ¤Ç¤ÏÀè·î¡¢Ìë¶õ¤ò²Ðµå¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯ÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ïð¨ÀÐ¤ÎÍî²¼¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤ÆÂçµ¤·÷¤ØÆÍÆþ¤·¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¤Æ¤¤¤¯Starlink±ÒÀ±¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¤Û¤ÉEarthSky¤Ï¡¢ÃÏµåÄãµ°Æ»¤«¤é³°¤ì¡¢¤¤¤ï¤ÐÃÏµå¤Ø¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¯¤ëStarlink±ÒÀ±¤Î¼ÂÂÖ¤òÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÎÅ·ÂÎÊªÍý³Ø¼Ô¤ÎJonathan McDowell»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç8,500´ð¤òÄ¶¤¨¤ëStarlink±ÒÀ±¤¬ÃÏµå¤ò¼þ²óÃæ¡£¤½¤Î¼÷Ì¿¤Ï5Ç¯¤Û¤É¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÏËèÆü1¡Á2´ð¤ÎStarlink±ÒÀ±¤¬ÃÏµå¤ÎÂçµ¤·÷¤ØÆÍÆþÍî²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ËèÆü5´ð¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÃÏ¾å¤Ç´¬¤Åº¤¨¤È¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤â¡©
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÃÏµåÄãµ°Æ»¤ËÄÌ¿®±ÒÀ±¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Starlink¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÐ¹³¤¹¤ëAmazon¤ÎKuiper¡Ê¥«¥¤¥Ñ¡¼¡Ë¤â±ÒÀ±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¯¡¢ÂçÎÌ¤Î±ÒÀ±¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£McDowell»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊÆ¹ñ¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿ÃÏµåÄãµ°Æ»¤Î±ÒÀ±¤Î¿ô¤Ï3Ëü´ð¤òÆÍÇËÍ½Äê¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÂ¿¿ô¤Î±ÒÀ±¤¬ÃÏµåÄãµ°Æ»¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ç·×¤¹¤ë¤È¾ï»þ6Ëü´ð¤â¤Î±ÒÀ±¤¬²ÔÆ°¤¹¤ë»þÂå¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¤â¤Ã¤È¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿±ÒÀ±Æ±»Î¤Î¾×ÆÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¥Ö¥êÌäÂê¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ËèÆü5´ð¤Ê¤ó¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î±ÒÀ±¤ä¥í¥±¥Ã¥È¤Î»Ä³¼¤¬ÃÏµå¤Ø¹ß¤êÃí¤°´í¸±¤â¡£ÂçÈ¾¤ÏÂçµ¤·÷Æâ¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¤¿¤á¡¢¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÇ³¤¨¿Ô¤¤ºÃÏ¾å¤ØÍî¤Á¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È°Æ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Û¹Í«¤Ë½ª¤ï¤ì¤Ð¤è¤¤¤â¤Î¤Î¡¢FAA¡ÊÊÆÏ¢Ë®¹Ò¶õ¶É¡Ë¤Ï¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÃÏµå¾å¤Ç¤À¤ì¤«¤¬1Ç¯¤ª¤¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¥Ö¥êÍî²¼¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»þÂå¤¬Íè¤ë¤È·Ù¹ð¡£¥±¥¬¤ÇºÑ¤á¤Ð¤è¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¿±§Ãè¥´¥ß¤Î¤»¤¤¤Ç»àË´¤¹¤ë¿Í¤â½Ð¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°½Ð»þ¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡©
Source: EarthSky