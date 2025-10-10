Dream Ami¡¢ÊÑÁõ¤Ê¤·¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¿·½É¤òÊâ¤¯»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¿·½É¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡¢²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Dream Ami¤µ¤ó¤Ï10·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£³¹Ãæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛDream Ami¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥é¥Õ¥³¡¼¥Ç
¤Þ¤¿Ami¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÑÁõ¤Ê¤·¤Ç³¹Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿·½É¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡¢²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¿·½É¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛDream Ami¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥é¥Õ¥³¡¼¥Ç
¥Ô¥ó¥¯¤ò¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ÆAmi¤µ¤ó¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ø¤Î½À¤é¤«¤µ¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç»ö¤À¤Ê¤¡¤ÈÄË´¶¡£¸å¤Û¤ÉÆ°²è¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Í¡¼¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥«¥á¥éÂ¦¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ëAmi¤µ¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤ÊÁõ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê°õ¾Ý¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼³«ºÅÃæ¸½ºß¡¢Ami¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¡È¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢E-girls¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¶Ê¤òÃæ¿´¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢EÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸µ¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ëÏÉÈøÎâºÚ¤µ¤ó¤â½Ð±é¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)