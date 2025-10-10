À¾Éð½õ¤Ã¿Í¤Ï¤Ê¤¼³èÌö¤Ç¤¤¿¡©¡¡°ì´Ó¤·¤¿ÂÇ·â¤Ø¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ä½ç±þ¤Ç¤¤¿ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è
¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×ÆüËÜ¤Ç¸«¤»¤¿¥Í¥Ó¥ó¤ÎÅ¬±þÎÏ
¡¡Á°Ç¯91ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿À¾Éð¤ÏºÆ·ú¤ÎÇ¯¤È¤·¤Æ2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢63¾¡77ÇÔ3Ê¬¤ÇÁ´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£Éé¤±±Û¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤¬¸÷¤ê¡¢Á°È¾Àï¤Ë¤ÏÃù¶â¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢Éü³è¤Ø¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬¿·½õ¤Ã¿Í¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ó³°Ìî¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÏÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Å¬±þ¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÎ¢Â¦¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Í¥Ó¥ó¤ÏÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ó¡¢2·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤«¤é»ÏÆ°¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡ÈÆüËÜÌîµå¤Ø¤ÎÅ¬±þ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ØÆüËÜ¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È°Õ¼±¤·¤Æ½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Ï¹¶¤áÊý¡£ÇÛµå¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤â´Þ¤á¤Æ¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ÎÂÐºö¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤Î¤«¡¢µå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£´¶³Ð¤òËá¤¤¤Æ°Õ³°¤ÈÁá¤¯¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.351¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ë¤È¡¢5·î¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.292¡¢4ËÜÎÝÂÇ17ÂÇÅÀ¤Ç·î´ÖMVP¤ò³ÍÆÀ¡£6·î¡¢7·î¤âÂÇÎ¨3³ä¤òÄ¶¤¨¡¢ÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£¡ÖÄ´À°¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¤¬É¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°Æü¤Î9·î28Æü¤Ë¤Ï20¹æ¤òÊü¤Á¡¢¡Ö19¤è¤ê¤Ï20¤Î¤Û¤¦¤¬¸«±É¤¨¤¬¤¤¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë21¹æ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë137»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.277¡¢21ËÜÎÝÂÇ63ÂÇÅÀ¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤È¤¦¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Î·ë²Ì¤¬¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦·ë²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï°ú¤Â³¤Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î»ÑÀª¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¤¹¤´¤¯¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¡×Ãç´Ö¤ÈÃÛ¤¤¤¿¿®Íê´Ø·¸
¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÁ´°÷¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥ÈÁ´°÷¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬´Ä¶¤Ë´·¤ì¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¥Í¥Ó¥ó¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÍèÆüÁ°¤Ë¤ÏDeNA¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÆâÌî¼ê¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤Î½àÈ÷¤äÀ¸³è¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢ÆÃ¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¤Ê¿¾ÂæÆÂÀÆâÌî¼ê¤ÎÂ¸ºß¤òµó¤²¤¿¡£
¡Öº£¤â¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µå¾ì¤Î³°¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÃç¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ÚÅ·¤Î¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ü¥¤¥ÈÆâÌî¼ê¤È¤Ï¡ÖÉã¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¥³¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£»î¹çÁ°¤ËÃÌ¾Ð¤¹¤ë»Ñ¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤é¤ì¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤¬Ãý¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤ÎÉ¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾ðÊó¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¤¿¤¤¾Æ¤¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Í¥Ó¥ó¡£¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¤¹¤´¤¯¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¡£°ã¤¦¹ñ¤«¤éÍè¤¿¿Í¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¡£Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°Û¹ñ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì°Õ¼±¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Í¥Ó¥ó¡£À¾Éð¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÃì¤È¤·¤Æ¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×Ã°±©³¤Æä¡Ë
