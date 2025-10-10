ÅÄµ×ÊÝ°ËÅì»ÔÄ¹¡ÖÎ©¸õÊä¼Ô¤ÎÀ¯ºöÏÀÀï¤Ë´üÂÔ¡×12Æü¤ËÇ÷¤ë»ÔµÄÁª¹ð¼¨ =ÀÅ²¬¸©¡¦°ËÅì»Ô
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦°ËÅì»ÔµÄÁª¤Ï10·î12Æü¤Ë¹ð¼¨Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï10Æü¡¢»ÔµÄÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎ©¸õÊä¼Ô¤ÎÏÀÀï¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅÄµ×ÊÝ°ËÅì»ÔÄ¹¡ÖÎ©¸õÊä¼Ô¤ÎÀ¯ºöÏÀÀï¤Ë´üÂÔ¡×12Æü¤ËÇ÷¤ë»ÔµÄÁª¹ð¼¨ =ÀÅ²¬¸©¡¦°ËÅì»Ô
10Æü¸áÁ°9»þÁ°¡¢»ÔÌò½ê¤ËÅÐÄ£¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡£
¡ã°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡äQ¡Ö»ÔÄ¹¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔµÄÁª¤Î¹ð¼¨¤¬ÆüÍËÆü¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¿´¶¤Ï¡©¡× ¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ÎÊý¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤óÀ¯ºö¤ÎÊý¤ÎÏÀÀï¡¢¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
12Æü¹ð¼¨¤ò·Þ¤¨¤ë°ËÅì»ÔµÄÁª¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÀ¯ºöÏÀÀï¡×¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ïº£Ç¯6·î¤ÎµÄ¾ì¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡ã°ËÅì»ÔµÄ¡ä¡ÖÅìÍÎÂç³ØË¡³ØÉô·Ð±ÄË¡³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤Ç´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡©¡×
»ÔÄ¹½¢Ç¤¤«¤é1¤«·î¤ÇÉâ¾å¤·¤¿³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¡£µ¿ÏÇ¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»ÔÀ¯¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë°Û¾ï»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔµÄ²ñ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤òÄ´ºº¤¹¤ëÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¡£¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢Àè·î1Æü¤Î9·îÄêÎã²ñ½éÆü¤ËÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÏµÄ²ñ¤Î²ò»¶¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¡Ö»ÔÀ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿»ÔÌ±À¸³è¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤ÆÂçÊÑ½ÅÍ×¤ÊµÄ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¿³µÄ¤äºÎ·è¤¬µÄ²ñ½éÆü¤ËÊü´þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¼Â¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á²þ¤á¤Æ¹¤¯»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
µÄ²ñ²ò»¶¤Ë¤è¤ë°ÛÎã¤ÎÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ë°ËÅì»ÔµÄÁª¡£Î©¸õÊä¤ÏÁ°¿¦¤È¿·¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ30¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ ÁªµóÀï¤Ç¤ÏÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¡¢»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¤«ー¤¬ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï10Æü¡¢»Ô¤Î´´Éô¿¦°÷¤äÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬À¯ºö²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤ÎÃæ¤Çº£·î31Æü¤Ë¤â¡¢¿·¤¿¤ÊµÄ²ñ¤Ë¤è¤ëÎ×»þµÄ²ñ¤ò¾·½¸¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã°ËÅì»ÔÌò½ê ÌÚÂ¼¸÷ÃËÁíÌ³ÉôÄ¹¡ä¡Öº£¤Î¤È¤³¤íÆÃÃÊ¡¢»ÔÄ¹¤«¤é°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÍ½ÄêÄÌ¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
»ÔµÄÁª¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬ºÆÅÙ¡¢Äó½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢Í¸¢¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬ÁªÂò¤·¤¿µÄ²ñ¤Î²ò»¶¤ËÈ¼¤¤¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëº£²ó¤Î»ÔµÄÁª¤ÇºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¡¢»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¤«¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µÊóÆ»µ¡´Ø¤ÈSBS¤ò´Þ¤à°ËÅìµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤ÏÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô30¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á28¿Í¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢24¿Í¤¬¡Ö»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢»Ù»ý¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï1¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊµÄ²ñ¤ÇÄó½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡ÖÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¡×¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç25¿Í¤¬»¿À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ì¤²óÅú¤À¤Ã¤¿1¿Í¤¬¿·¤¿¤Ë»¿À®¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö»¿À®¡×¤¬26¿Í¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤¬1¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¤¤ç¤¦¡Ö1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ÎÊý¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ËÅì»ÔµÄÁª¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ¹ð¼¨¡¢19ÆüÅê³«É¼¤Ç¤¹¡£