¤´¤ß½Ð¤·ÅöÈÖ¤Î¿Æ»Ò¤¬»àË´¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï 87ºÐ¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò7Ç¯µá·º¡Ö²ÈÂ²¤ÎÌ¤Íè¤òÃ¥¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤òÅþÄìµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×°äÂ²¤¬Ë¡Äî¤Ç°Õ¸«ÄÄ½Ò=ÀÅ²¬ÃÏºÛ¾ÂÄÅ»ÙÉô
2024Ç¯1·î¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Ç¤´¤ß½Ð¤·ÅöÈÖ¤Î¿Æ»Ò¤ò¤Ò¤Æ¨¤²¤·¡¢»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢¸¡»¡¤ÏÄ¨Ìò7Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤´¤ß½Ð¤·ÅöÈÖ¤Î¿Æ»Ò¤¬»àË´¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï 87ºÐ¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò7Ç¯µá·º¡Ö²ÈÂ²¤ÎÌ¤Íè¤òÃ¥¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤òÅþÄìµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×°äÂ²¤¬Ë¡Äî¤Ç°Õ¸«ÄÄ½Ò=ÀÅ²¬ÃÏºÛ¾ÂÄÅ»ÙÉô
²á¼º±¿Å¾Ã×»à¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡Êµß¸îÁ¼ÃÖµÁÌ³°ãÈ¿¡¦ÉÔ¿½¹ð¡Ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ÂÄÅ»Ô¤Ë½»¤àÃË¡Ê87¡Ë¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï2024Ç¯1·î¡¢¾ÂÄÅ»Ô¤ÎÆ»Ï©¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¡¢¸°¤¬²õ¤ì¤Æ³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÙÂæº¸Â¦¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤´¤ß½¸ÀÑ½ê¤ÎÅöÈÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡ÊÅö»þ33¡Ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÎÊì¿Æ¡ÊÅö»þ59¡Ë¤Ë¾×ÆÍ¤µ¤»¤ÆÏ©¾å¤ËÅ¾ÅÝ¤µ¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤Æ2¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î10Æü¡¢ÀÅ²¬ÃÏºÛ¾ÂÄÅ»ÙÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÏÀ¹ðµá·º¸øÈ½¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï»ö¸Î¾õ¶·¤ÎºÆ¸½¼Â¸³¤Î·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÈï¹ð¤Ï¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¿Í¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿Í¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¸°¤ò²õ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢³ÎÇ§¤»¤º¤Ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿²á¼º¤Ï´í¸±¤Ç¡¢Èï³²¼Ô2¿Í¤Îµß¸î¤»¤º¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤â°¼Á¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò7Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊýÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢»ö¸Î¸å¤ÎÈï¹ð¤Î¹ÔÆ°¤Ï¿Í¿È»ö¸Î¤ÎÇ§¼±¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ÈÀ°¹çÀ¤¬¤¢¤ê¡¢µß¸îµÁÌ³°ãÈ¿¤È¼«¸Ê¿½¹ðµÁÌ³°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌµºá¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤È¤·¡¢²á¼º¤òÇ§¤á¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÈï¹ð¤Ë¤Ï¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤¬ÁêÅö¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¼Ô»²²ÃÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤Î°äÂ²2¿Í¤¬Ë¡Äî¤Ç°Õ¸«ÄÄ½Ò¤·¡¢¡Ö²¿¤ÎÍî¤ÁÅÙ¤â¤Ê¤¤2¿Í¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬ÍýÉÔ¿Ô¤Ë¤âÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸·È³¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤ÎÌ¤Íè¤òÃ¥¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤òÅþÄìµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¸·È³¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢ÃË¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤½èÈ³´¶¾ð¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ï11·î13Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥À¥¤¥¹,
ÆÁÅç,
¥Í¥¸,
Áòº×,
Ë¡Í×,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Åìµþ,
¾åÅÄ