¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤¬10Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î»þ»öÄÌ¿®¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ù10·î¸ø±é¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤«¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤Þ¤Ç¡¢Ä¾¶á¤Î»þ»ö¥Í¥¿¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2¿Í¤Ç¡Ä¥×¥·¥å¡¼¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿Çú¾ÐÌäÂê
¡¡ÂÀÅÄ¸÷¤¬¡¢ÁíºÛÁª¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ï¡Ë½÷À½é¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤â¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¤Ê¤ó¤Æ¥¦¥½¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¥Á¥¯¥ê¡£¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¿Ø±Ä¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥ÞÁûÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥Þ¡×¤È¥Ü¥±ÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥ÖÄ¾Á°¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¹Í¤¨¤Æ¡ª¡ÊÏ¢Î©¤¬Â³¤¯¡ËÀßÄê¤Ç¥Í¥¿ºî¤Ã¤Æ¤ë¡ª¤ª¤¤¡¢¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡ØÀÆÆ£¡ÊÅ´É×¡Ë¤µ¤ó¤À¤¾¡ª¡Ù¡×¤È¥Ü¥±¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡Ö¡ÊÏ¢Î©¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤«¤µ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´ÉôÍ½Äê¤¬¶¸¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¢¥¥å¥¦¡¢¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë3¹æ¼¼¡¢¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¡¢Ç¾¤ß¤½É×¡¢¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ÂçÄë¹ñ¡¢½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¡¢¥À¥ó¥·¥ó¥°¡ùÃ«Â¼¡¢¾¾Èø¥¢¥È¥àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡¢³ù¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¢¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¼¥º¡¢BOOMER¤â½Ð±é¤·¤¿¡£
