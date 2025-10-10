°ìÂÎ¡¢¤Ê¤¼¡Ä¡ª¡© º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ë¡È¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¡É¢ª¹äÂ®µå¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤ë¡ÖÂ®µåÂÔ¤Á¤Ë¤É¿¿¤óÃæw¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡¼1¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê10·î9Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î10Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢¥É¿¿¤óÃæ¤Ë¡È¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¹äÂ®µå¡É
10·î9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î10Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º4²óÀï¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¾ìÌÌ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿8²óÉ½¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢º£µ¨¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿2ÈÖ¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÈÂÐÀï¡£½éµå¤Ë³°³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¡¢139km/h¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤«¤é¤Î2µåÌÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬Åê¤¸¤¿¤Î¤Ï¤Û¤Ü¥É¿¿¤óÃæ¡¢159km/h¤Î¹äÂ®µå¡£¤³¤ì¤òÄ¾µåÂÔ¤Á¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤â¹ë²÷¤Ê¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º´¡¹ÌÚ¤Îµå°Ò¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢Ê¿ËÞ¤Ê¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤Ë¡£²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÂ®ÅÙ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¹äÂ®µå¤Î°ÒÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿º´¡¹ÌÚvs¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Î¡ÈÎÏ¤ÈÎÏ¤Î¾¡Éé¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨w¡×¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÅê¤²¤¿¡ª¡©¡×¡ÖÎÏ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÂ®µåÂÔ¤Á¤Ë¤É¿¿¤óÃæw¡×¡Ö¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï¤Ê¤ó¤ÇÈô¤Ð¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ä¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¤«¤éÂÇµåÂ®ÅÙ117.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó188.9¥¥í¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¼«¸Ê¥¥ã¥ê¥¢2ÈÖÌÜ¤ÎÂ®¤µ¤ÎÇúÂ®ÃÆ¤òÈäÏª¤·¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»ÉÕ¤±¤¿¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬Åê¤¸¤¿¹äÂ®µå¤Ï¡¢ÎÏÉé¤±¤¹¤ë1µå¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
