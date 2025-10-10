¡Ö²£ÉÍÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¡©¡×ÊÆ¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼¡¢ÃåÍÑ¥¥ã¥Ã¥×¤Ë±ýÇ¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¶¤ï¤á¤ Æþ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ç¶Ã¤¤Î°ì¥³¥Þ
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê10·î6Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¿¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥À¥é¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüÊÆ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¡×
¡¡³¤³°¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÀÄ¤¤¡ÖW¡×¥¥ã¥Ã¥×¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ËÆüÊÆ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡WWE¡ÖRAW¡×¤Ç¤ÎCM¥Ñ¥ó¥¯ÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ÆüËÜ¤Î¾¼ÏÂÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤àÁû¤®¤Ë¡Ä¡£¥Ñ¥ó¥¯¤¬Èï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÄ¤¤¡ÖW¡×¥í¥´Æþ¤ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤Î¾¡Íø¥Õ¥é¥Ã¥°¡ÖFly the W¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¡©¡×¤È±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Ñ¥ó¥¯¤Ï¡¢¹õ¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Ë¡ÉW¡É¤Î¥í¥´¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤Ç²ñ¾ìÆþ¤ê¡£¤³¤Î¡ÉW¡É¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥¯¤¬Ç®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÎëÌÚÀ¿Ìé¤äº£±Ê¾ºÂÀ¤¬½êÂ°¤¹¤ëMLB¤ÎÌ¾Ìç¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤¬¾¡Íø¤ÎºÝ¤Ë·Ç¤²¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¡ÖFly the W¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¤ÏÇòÃÏ¤ËÀÄ¤ÎÊ¸»ú¤Î¡ÉW¡É¡Ë¡£
¡¡¸½ºß¥«¥Ö¥¹¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤¬CSÁè¤¤¤Ç·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¤¬¥«¥Ö¥¹¤Îº²¤ò¥ê¥ó¥°¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¤ÎWË¹»Ò¸«¤¿¤«¡© º£Ìë¤Î¥«¥Ö¥¹¤Ë¹¬±¿¤ò¡×¤È´¿·Þ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â²£ÉÍÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¡×¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¤¬¡Ä¡×¡ÖÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¡©¡×¤È¾¼ÏÂ¥×¥íÌîµå¤Îµ²±¤¬·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶öÁ³¤Î»ºÊª¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤Ò¤È¤Ä¤ÇÆüÊÆÁÐÊý¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ò¤â¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¥Ñ¥ó¥¯¤ÏÍè¤ë10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¡ÖWWE SuperShow Japan¡×Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ë¤â»²ÀïÍ½Äê¡£¼¡¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤â¡È¤¢¤ÎW¥¥ã¥Ã¥×¡É¤òÈï¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¤Î²ñ¾ì¤¬¡Ö¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¤«¤è¡ª¡×¤È¤É¤è¤á¤¯²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤À¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë
