¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¡Ê48¡Ë¤Ï10Æü¡¢Âçºå¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Ç7Æü¤Ëµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿±Æ»³²í±Ê»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤º¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£Â³¤±¤Æ¡Öµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤È¤·¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤ËµöÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡Ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¤È¤³¤í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤ò¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤«¡¢²¿¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¨²ñ¤È¤·¤Æº£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡±Æ»³»á¤È¤ÏÅÅÏÃ¤Ç²ñÏÃ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¡ÊÀ¼¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é)ØÞØ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Ï¤¤¡Ä¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¸åÇ¤¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯·è¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡±Æ»³»á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤ÎÍ¢Æþ¡¦½ê»ý¤ÎÍÆµ¿¤Ç2Æü¤ËÂáÊá¡£¥Á¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëU¡½20WÇÕ»ë»¡¤Î¤¿¤á·ÐÍ³ÃÏ¥Ñ¥ê¤Ë¸þ¤«¤¦µ¡Æâ¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ò±ÜÍ÷¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶õ¹Á¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µ»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢6Æü¤Ë¥Ñ¥ê¶á¹Ù¤Î´Ê°×ºÛÈ½½ê¤ÇÂ¨·è¿³Íý¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÄ¨Ìò18¥«·î¤ÎÍºáÈ½·è¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎÅÚ¤Ø¤ÎÆþ¹ñ¶Ø»ß10Ç¯¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Ë´Ø¤ï¤ë¶ÈÌ³½¾»ö¶Ø»ß10Ç¯¡¢ÀÈÈºá¼ÔÌ¾Êí¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£