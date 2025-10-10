¾åÅÄåºÀ¤¤¬90+4Ê¬·àÅªÆ±ÅÀ¥Ø¥Ã¥É!! ¿¹ÊÝJ¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë¥É¥í¡¼¡¢6Ç¯7¤«·î¤Ö¤êÏ¢ÇÔ¤Ê¤ó¤È¤«²óÈò
[10.10 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 2-2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£Á°È¾21Ê¬¤ËFW¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±26Ê¬¤ËFW¾®Àî¹Ò´ð¤ÎAÂåÉ½ÄÌ»»10¥´¡¼¥ëÌÜ¤ÇÆ±ÅÀ¡£¸åÈ¾19Ê¬¤ËºÆ¤Ó¼ºÅÀ¤¹¤ë¤â¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¤ËFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬·àÅª¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï2019Ç¯3·î°ÊÍè6Ç¯7¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÎÏ¢ÇÔ¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î°ìÈ¯¤Ç¤½¤Î¶þ¿«¤ò¤Ê¤ó¤È¤«ÌÈ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆîÊÆÍ½Áª¤ò6°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë3-4-2-1¤ÎÉÛ¿Ø¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£GK¤ÏÎëÌÚºÌ±ð¤¬¹½¤¨¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éDFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢DFÅÏÊÕ¹ä¡¢DFÀ¥¸ÅÊâÌ´¡£¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏMFÅÄÃæÊË¤ÈMFº´Ìî³¤½®¤¬ÁÈ¤ß¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤ËMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢±¦¤ËMF°ËÅì½ãÌé¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥·¥ã¥É¡¼¤Ïº¸¤Ë½é¤Î¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥óÃ´Åö¤ÎMFÆîÌîÂó¼Â¡¢±¦¤ËMFÆ²°ÂÎ§¡£1¥È¥Ã¥×¤Ï¾®Àî¤¬Ì³¤á¤¿¡£[¥¹¥¿¥á¥ó&ÉÛ¿Ø]
¡¡Á°È¾5Ê¬¡¢°ËÅì¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¾®Àî¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢ºÇ½é¤Î¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ë¡£Æ±13Ê¬¤Ë¤ÏÀ¥¸Å¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÍ¿¤¨¤¿FK¤ò½é¾·½¸FW¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢DF¥Õ¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òDF¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥´¥á¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÏÈ¤ò³°¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÁ°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬µ¡Ç½¤»¤º¡¢²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÆüËÜ¡£ÃæÈ×¤Çº´Ìî¤¬µ´µ¤Ç÷¤ëÊ³Æ®¤ò¸«¤»¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¼è¤ë¤¬¡¢°¤¤Î®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Á°È¾20Ê¬¤Ë¤ÏFW¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥µ¥Ê¥Ö¥ê¥¢¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢MF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥Õ¥ê¡¼¤ÎFW¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÂç¥Ô¥ó¥Á¡£GKÎëÌÚºÌ¤¬¤¦¤Þ¤¯µÍ¤á¤¿¤³¤È¤Ç¹²¤Æ¤µ¤»¡¢¥¯¥í¥¹¤ÏÃæ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ºÅÀ¤â¤Î¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾21Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤¿¡£MF¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ð¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯È´¤±½Ð¤·¤Æº¸ÂÄÞÀè¤Ç¥È¥é¥Ã¥×¡£¤½¤Î¤Þ¤Þº¸Â¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢ÎëÌÚºÌ¤Î¸Ô²¼¤òÈ´¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¥é¥¤¥ó¤ò¾å¤²¤¿·ä¤òÆÍ¤«¤ì¡¢À¥¸Å¤â¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÁ°È¾26Ê¬¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î°ìÈ¯¤¬Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¡£ÃæÈ×¤Ç¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Çº´Ìî¤¬¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤¤¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç½Ä¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¾®Àî¤¬¿¶¤ê¸þ¤¤¶¤Þ¤Ë±¦Â°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬GK¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¤È¡¢¶¯¤¯ÃÆ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¹â¤¯Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ¤¬1-1¤È¤·¤¿¡£¾®Àî¤Ï¤³¤ì¤¬AÂåÉ½ÄÌ»»11»î¹çÌÜ¤Ç10¥´¡¼¥ë¡£¸Î¡¦³øËÜË®ÌÐ»á¤¬1966Ç¯¤ËÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿12»î¹ç10¥´¡¼¥ë¤ò¹¹¿·¤¹¤ë»Ë¾åºÇÂ®¤Î2·åÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÆüËÜ¤¬Å¨¿Ø¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¡¢Á°È¾29Ê¬¡¢°ËÅì¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÅÄÃæ¤¬±¦¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÇÈ¿±þ¤·¡¢¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ÆîÌî¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±35Ê¬¤Ë¤âÆ²°Â¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÃæÂ¼¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éº¸¥µ¥¤¥É¤Ø¤Î¹¶·â¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë´°·ë¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±40Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤ÎÃæÂ¼¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¾®Àî¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¹¶·â¤¬³èÀ²½¤·¤¿¤Þ¤ÞÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¡¢ÆüËÜ¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÆ±4Ê¬¡¢°ËÅì¤Î±¦CK¤Ë¾®Àî¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤Î²£¤ÃÈô¤Ó¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï°ËÅì¤¬º£ÅÙ¤Ï±¦CK¤òÃ»¤¯½Ð¤·¡¢Æ²°Â¤Î¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¥¯¥í¥¹¤ËÆîÌî¤¬È¿±þ¡£¶»¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é²¡¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾13Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î°ËÅì¤¬Ãæ¤Ë»Å³Ý¤±¡¢ÆîÌî¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤éÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤ÎÀµÌÌ¡£Æ±15Ê¬¤Ë¤ÏÃæ±ûÆÍÇË¤«¤é¥µ¥Ê¥Ö¥ê¥¢¤Ëº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢º´Ìî¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ê¡¢ÏÈ³°¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£Æ±16Ê¬¡¢Áê¼êCK¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é°ËÅì¤¬ÆÈÁö¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢D¡¦¥´¥á¥¹¤ËÊÂÁö¤µ¤ì¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸åÈ¾19Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÎÃæ±û¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤«¤é¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ë´ó¤»ÀÚ¤ì¤º¡¢DF¥Õ¥¢¥ó¡¦¥«¥»¥ì¥¹¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤òD¡¦¥´¥á¥¹¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤é¤ì¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¾·â¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬²¼¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ºÆ¤Ó1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¸åÈ¾21Ê¬¡¢ÆîÌî¤ÈÃæÂ¼¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆMF³ùÅÄÂçÃÏ¤ÈMFÀÆÆ£¸÷µ£¤òÅêÆþ¡£½é¾·½¸¤ÎÀÆÆ£¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆîÌî¤¬´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ï°ËÅì¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£Æ±27Ê¬¤Ë¤ÏÂ®¹¶¤«¤é³ùÅÄ¤¬±¦¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹¶·â¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢°ËÅì¤¬¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾34Ê¬¡¢Æ²°Â¤ÈÅÄÃæ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤ÈMFÁêÇÏÍ¦µª¤òÅêÆþ¡£Ä®Ìî¤Ï±¦¥·¥ã¥É¡¼¡¢ÁêÇÏ¤¬º¸¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ¤ê¡¢³ùÅÄ¤¬¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ±44Ê¬¡¢¾®Àî¤Èº´Ìî¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆFW¾åÅÄåºÀ¤¤ÈMFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤òÅêÆþ¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁêÇÏ¤¬º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ë°Ü¤ê¡¢ÀÆÆ£¤¬º¸¥·¥ã¥É¡¼¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÆüËÜ¤¬¤³¤¸³«¤±¤¿¡£º¸¤«¤é¤ÎFK¤òÁêÇÏ¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤ì¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òÍ¶¤¦¤È¡¢Æó¼¡¹¶·â¤«¤é°ËÅì¤¬¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¾åÅÄ¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¾åÅÄ¤ÏºòÇ¯9·î°ÊÍè1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¡£ÄÌ»»15ÅÀÌÜ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¹õÀ±ÌÜÁ°¤Çµß¤¦·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£ÆüËÜ¤Ï19Ç¯2·î¤Î¥¢¥¸¥¢ÇÕ·è¾¡¥«¥¿¡¼¥ëÀï(¡ü1-3)¡¢19Ç¯3·î¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï(¡ü1-2)°ÊÍè¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï¢ÇÔ¤ò¤«¤í¤¦¤¸¤Æ²óÈò¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
