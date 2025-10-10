[10.10 ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç ÆüËÜ-¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]

¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£iOSÈÇ¤ª¤è¤ÓAndroidÈÇ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥²¥­¥µ¥«¥¢¥×¥ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÁª¼ê¤ÎºÎÅÀ¤ò¼õÉÕÃæ¤À¡£

¡¡ºÎÅÀ¤Ï¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤«¤é»î¹ç½ªÎ»30Ê¬¸å¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿ÅÙ¤âÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»î¹ç½ªÎ»30Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢¥²¥­¥µ¥«ÆÉ¼Ô¤ÎºÎÅÀ¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÏFIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°37°Ì(ÆüËÜ¤Ï19°Ì)¡£²áµî¤ÎÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ÏÆüËÜ¤Î5¾¡4Ê¬2ÇÔ(15ÆÀÅÀ10¼ºÅÀ)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£4Âç²ñ¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤É¤¦Àï¤¦¤Î¤«¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ë? ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¢§ÀèÈ¯

GK 1 ÎëÌÚºÌ±ð

DF 4 ÅÏÊÕ¹ä

DF 22 À¥¸ÅÊâÌ´

DF 25 ÎëÌÚ½ßÇ·²ð

MF 14 °ËÅì½ãÌé

MF 8 ÆîÌîÂó¼Â

MF 10 Æ²°ÂÎ§

MF 17 ÅÄÃæÊË

MF 13 ÃæÂ¼·ÉÅÍ

MF 21 º´Ìî³¤½®

FW 19 ¾®Àî¹Ò´ð

¢§¹µ¤¨

GK 23 ÁáÀîÍ§´ð

GK 12 ÂçÇ÷·É²ð

DF 5 Ä¹Í§Í¤ÅÔ

DF 3 Ã«¸ý¾´¸ç

DF 2 ¶¶²¬Âç¼ù

DF 16 °ÂÆ£ÃÒºÈ

MF 15 ³ùÅÄÂçÃÏ

MF 7 ÁêÇÏÍ¦µª

MF 26 Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±

MF 20 µ×ÊÝ·ú±Ñ

MF 24 ÀÆÆ£¸÷µ£

MF 6 Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ

FW 11 Á°ÅÄÂçÁ³

FW 18 ¾åÅÄåºÀ¤

FW 9 Ä®Ìî½¤ÅÍ

