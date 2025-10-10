INI¥á¥ó¥Ðー¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë²è¡ÖINI STUDIO¡×¤Ë¤Æ¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¡õº´ÌîÍºÂç¤¬¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËMV¤òÆ±»þ¸ø³«
INI¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë²è¡ÖINI STUDIO¡×¤Ë¤Æ¡¢10·î10Æü¤Ë¤È¤â¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÌÚÂ¼ËïºÈ¤Èº´ÌîÍºÂç¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿MV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡Öspacetime #4 -¥Ä¥Ê¥°-¡×¡£ ¡Öspacetime¡×¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥êー¥º¤Ç¡¢¡Öspacetime#1 -CAN YOU FEEL ME-¡×¡Öspacetime#2 -THE LIGHT-¡×¡Öspacetime#3 -ALIEN-¡×¤¬¸ø³«¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÂè4ÃÆ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢ÌÚÂ¼¤¬ºî»ì¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿¡£
MV¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¢¤é¤æ¤ëÆü¾ï¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÇÌÚÂ¼¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤«¤ÄÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢º´Ìî¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤Î¿¼¤¤¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢back number¡Ö¤µ¤µ¤¨¤ë¿Í¤Î²Î¡×¤Î¥«¥Ðー³Ú¶Ê¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£º£²ó±ÇÁüÆâ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âº´Ìî¼«¿È¤¬¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿º´Ìî¤é¤·¤¤½À¤é¤«¤µ¤È²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤È¿¼¤ß¤¬Áý¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Îº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ë°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤À¡£
¢£ÌÚÂ¼ËïºÈ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¶Ê¤ÏÄ°¤¯¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤âÉé¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤âÁ´¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¼«Ê¬¡£¡È¿É¤¤»þ¤Ï¤³¤³¤ËÍè¤ì¤Ð¤Þ¤¿Êâ¤½Ð¤»¤ë¡È¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£MV¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ËÍ¤¬Âô»³½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£º´ÌîÍºÂç ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢ËÍ¤¬ÀÎ¤«¤éÂçÀÚ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿back number¤µ¤ó¤Î¡È¤µ¤µ¤¨¤ë¿Í¤Î²Î¡É¤ò¥«¥Ðー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎËÍ¤è¤ê¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤½¤·¤Æº£¤ÎËÍ¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢°áÁõ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¾®Æ»¶ñ¤Ê¤É¤âÁ´¤Æ¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¤¤â¤Î¤ä³§¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÃµ¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤³¤Î±ÇÁü¤¬Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤â¡¢¤µ¤µ¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
(C)LAPONE ENTERTAINMENT
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.19 ON SALE
SINGLE¡ÖTHE WINTER MAGIC¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
INI OFFICIAL SITE
https://ini-official.com/
¢£¡Ú²èÁü¡ÛMV¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿