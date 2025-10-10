¾¾»³Àé½Õ¡¡ºë¶Ì¡¦±ÛÃ«¤«¤é½©¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¿¨¤ì¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Õ¥©¡¼¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤Î½©¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤¬10Æü¡¢ºë¶Ì¡¦±ÛÃ«»Ô¤Î¥µ¥ó¥·¥Æ¥£±ÛÃ«»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£2»þ´ÖÈ¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï2Éô¹½À®¤Ç¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÄ¹¤¤Ìë¡×¡ÖÂç¶õ¤ÈÂçÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¡×¤Ê¤É17¶Ê¤òÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡³«±é¤Î10Ê¬Á°¤«¤é²ñ¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡ÖÀé½Õ¥³¡¼¥ë¡×¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢11Ç¯È¯É½¤Î¡ÖI¡¡¡¡LOVE¡¡YOU¡×¤ÇËë³«¤±¡£Æ±²ñ¾ì¤ÏºòÇ¯¤Î½©¥Ä¥¢¡¼¤Î½éÆü¤È¤·¤ÆÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶¹¿´¾É¤Î°²½¤Ë¤è¤ë´§Æ°Ì®¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤Ë¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡Ö6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï1Ç¯Á°¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¶ä¤Î±«¡×¡Ö»þ¤Î¤¤¤¿¤º¤é¡×¤Ê¤É¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ÎºîÉÊ¤òÇ®¾§¤·¡¢¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢È±¤ÎÌÓ¤â¤Õ¤µ¤Õ¤µ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤Ë¤ÏÌ¼¤¬1¿Í¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Ì¼¤Ï»ä¤ËÈ±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤º¤Ã¤È¡È¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¥¿¥³¤µ¤ó¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¼«µÔ¥Í¥¿¤Ç²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÏÀ¯¼£Åª¤ÊÈ¯¸À¤âÂ¿¤¤¾¾»³¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸øÌÀÅÞ¤¬¼«¸øÏ¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤Ë¹ð¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÃÂê¤ÏÀ¯¼£¤Ë¡£¡Ö¸øÌÀÅÞ¤¬À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤Ê¡¢¼«¸øÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼¡¤ÏÃ¯¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤¬¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£²¿¤»¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÇÈ¾¿ô¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬Î¥¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¯¸¢¤ò¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÀ¯¸¢¤Î¹ÔÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤ÏÌîÅÞÀ¯¸¢¤Î²ÄÇ½À¤Ë¡£¡ÖµÕ¤ËÌîÅÞ¡£Î©·û¡¢¹ñÌ±¡¢°Ý¿·¡¢¤½¤ì¤Ë¸øÌÀ¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¤éÌîÅÞ¤ÎÀ¯¸¢¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤À¤±¤É¤Ê¡£¤Þ¡¢¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤âÎ©·û¤È¸øÌÀ¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤â¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¤Ê¡£º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤¿¤À¡¢À¯¼£²È¤ÏÊ¬¤«¤é¤ó¤«¤é¤Ê¡£²¶¤Ï¡¢¤¦¤Á¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»þ¤Ë¡Ø¶ä¤Î±«¡Ù¤Ê¤ó¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Ï12·î24Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì¸ø±é¤Þ¤ÇÁ´¹ñ20ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¡£Åìµþ¸ø±é¤ÏÆ±12Æü¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£