¿¹ÊÝJ¡¦¾åÅÄåºÀ¤¤¬½Ð¾ì5Ê¬¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÉé¤±¾Ã¤¹°ìÈ¯¡ÖÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ãå¼Â¤ËÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ·ë²Ì¤Ë¡×
¡¡¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ¡Ý¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¡¡Âçºå¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì)¤Ï¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½(Æ±37°Ì)¤ÈÂÐÀï¤·2¡½2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸åÈ¾¥¢¥Ç¥¤¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFW¾åÅÄåºÀ¤(27¡á¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡1¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾44Ê¬¡¢¾®Àî¹Ò´ð¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¾åÅÄ¡£¤½¤Î5Ê¬¸å¡¢ÇÔÀïÌÜÁ°¤ÇÆ±ÅÀ¥Ø¥Ã¥É¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀä¹¥Ä´¤Ê¾õÂÖ¤òÂåÉ½¤Ç¤â¸«¤»¤Ä¤±¡Ö¤â¤Á¤í¤óÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ãå¼Â¤ËÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æº£¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£º£¤¤¤¤¾õÂÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Ëè»î¹çËè»î¹ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¡¢¼¡¤Ï¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£