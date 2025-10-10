¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡¡11¡¦28¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î³«ºÅ·èÄê
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤â¤¤¤¨¤ë»£¤ê²¼¤í¤·Ì¡ºÍ¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬11·î28Æü¤ËÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Î»þ»öÄÌ¿®¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿À¯¼£¡¢·ÐºÑ¡¢·ÝÇ½¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡¢2¿Í¤¬1»þ´ÖÄ¶¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÌ¡ºÍ¤Ç°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡2006Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£²ó¤ÇÂè21ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡£°ìºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î°ìÈ¯»£¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ë½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö·Á¼°¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£º£Ç¯¤â¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤ÇÂç¤¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢WOWOW¤ÇÍâ12·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£