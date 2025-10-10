Ado¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯µÇ°¤Ç²áµî¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò4½µÏ¢Â³¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
Ado¤¬¼«¿È¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òËè½µÅÚÍËÆü¤Ë4½µÏ¢Â³¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡ØRoad to Dome Tour: Ado 5th Anniversary Premire¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ï10·î11Æü(ÅÚ)¤«¤é11·î1Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¡¢4½µÏ¢Â³¤ÇËè½µÅÚÍËÆü21:00¤è¤êAdo¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£½é½µ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ø¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡× at Ado 2nd Live¡Ø¥«¥à¥Ñ¥Í¥ë¥é¡Ù¡Ù¤À¡£2½µÌÜ°Ê¹ß¤Î³Ú¶Ê¤Ï¸åÆü¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
Ado¤Ïº£Ç¯¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¡¢³®Àû¸ø±é¤È¤Ê¤ë¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ãAdo DOME TOUR 2025¡Ö¤è¤À¤«¡×¡ä¤ò11·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£¡ØRoad to Dome Tour: Ado 5th Anniversary Premire¡Ù
10/11(ÅÚ)21:00¡Á ¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡× at Ado 2nd Live¡Ø¥«¥à¥Ñ¥Í¥ë¥é¡Ù
10/18(ÅÚ)21:00¡Á¡Ö¡©¡©¡©¡× at Ado Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2023¡Ö¥Þ¡¼¥º¡×
10/25(ÅÚ)21:00¡Á ¡Ö¡©¡©¡©¡× at Ado THE FIRST WORLD TOUR ¡ÈWish¡É
11/1(ÅÚ)21:00¡Á¡Ö¡©¡©¡©¡× at Ado SPECIAL LIVE 2024¡Ö¿´Â¡¡×
¢¨Ado¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÅÐÏ¿¡õ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.youtube.com/@Ado1024
¢£¡ãAdo DOME TOUR 2025¡Ö¤è¤À¤«¡×¡ä
11·î11Æü(²Ð)¡¡Åìµþ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à
open16:00 / start18:00
11·î12Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à
open16:00 / start18:00
¡ÊÌä¡Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸ https://info.diskgarage.com/
11·î22Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
open15:00 / start17:00
11·î23Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
open14:00 / start16:00
¡ÊÌä¡Ë¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó 0570-200-888
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦VIPÀÊ ¡ï30,000 (ÀÇ¹þ¡¿VIP¥°¥Ã¥º¡õÆÃÅµÉÕ¤) ¢¨Á´ÆüÄøSOLD OUT
¡¦SSÀÊ ¡ï20,000 (ÀÇ¹þ¡¿ÆÃÅµÉÕ¤) ¢¨Á´ÆüÄøSOLD OUT
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ ¡ï15,000 (ÀÇ¹þ¡¿ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ) ¢¨Á´ÆüÄøSOLD OUT
¡¦SÀÊ ¡ï15,000 (ÀÇ¹þ)
¡¦AÀÊ ¡ï10,000 (ÀÇ¹þ)
¡¦AÀÊ ¡ï10,000 (ÀÇ¹þ¡¿ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ)
¡¦Ãí¼áÉÕSÀÊ ¡ï15,000 (ÀÇ¹þ)
¡¦Ãí¼áÉÕAÀÊ ¡ï10,000 (ÀÇ¹þ)
¡¦Ãí¼áÉÕAÀÊ ¡ï10,000 (ÀÇ¹þ¡¿ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ)
¡¦¼Ö°Ø»ÒÀÊ ¡ï15,000 (ÀÇ¹þ)
¢¨3ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡¿2ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÊý¤Ï¡¢É¬¤º3ºÐ¡Á12ºÐ (¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤òÂÐ¾Ý)¤È¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤ª»ÒÍÍ¤Î¤´Ç¯Îð¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖMAGIC¡×
2025Ç¯10·î31Æü(¶â) ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://ado.lnk.to/magicPR
¢£¡ÖCAT¡ÇS EYE¡×
2025Ç¯9·î12Æü(¶â) ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://ado.lnk.to/catseyePR
¢£LIVE Blu-ray & DVD¡Ø¥â¥Ê¡¦¥ê¥¶¤Î²£´é¡Ù
2025Ç¯10·î22Æü(¿å) È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://ado.lnk.to/monalisa_bdWE
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ× (Blu-ray + 2CD +GOODS)¡Û
TYXT-19042¡¡14,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦CD 2ËçÁÈ(¥é¥¤¥Ö²»¸»¼ýÏ¿)
¡¦¸÷¤ë Ado Box ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Ìó ¹â¤µ150mm x Éý120mm)
¡¦½é²Æ ¥®¥¿¡¼ÉèÌÌ(Ìó ½Ä240mm x 240mm)
¡¦Ado ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥®¥¿¡¼¥Ô¥Ã¥¯(Ìó ½Ä24mm)
¡¦¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯(60P)
¡¦»°ÊýÇØ¥¯¥ë¥ß¥±¡¼¥¹
¢¨²»À¼¡§24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD(Dolby Atmos)
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ× (DVD + 2CD +GOODS)¡Û
TYBT-19051¡¡14,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦CD 2ËçÁÈ(¥é¥¤¥Ö²»¸»¼ýÏ¿)
¡¦¸÷¤ë Ado Box ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Ìó ¹â¤µ150mm x Éý120mm)
¡¦½é²Æ ¥®¥¿¡¼ÉèÌÌ(Ìó ½Ä240mm x 240mm)
¡¦Ado ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥®¥¿¡¼¥Ô¥Ã¥¯(Ìó ½Ä24mm)
¡¦¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯(60P)
¡¦»°ÊýÇØ¥¯¥ë¥ß¥±¡¼¥¹
¢¨²»À¼¡§16bit 48k PCM 2ch
¡ÚÄÌ¾ïÈ× (Blu-ray)¡Û
TYXT-10077¡¡6,380±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È(16P)
¢¨²»À¼¡§24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD(Dolby Atmos¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ× (DVD)¡Û
TYBT-10095¡¡6,380±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È(16P)
¢¨²»À¼¡§16bit 48k PCM 2ch
¢§Blu-ray / DVD ¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¿´¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÉÔ²Ä²ò
µÕ¸÷
¾§
¥¦¥¿¥«¥¿¥é¥é¥Ð¥¤
¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó
²á³Ø½¬
²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ
¥Õ¥§¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥³¥á¥Ç¥£
¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¥Ë¥³¥ë
MIRROR
¥ë¥ë
¥¢¥¿¥·¤ÏÌäÂêºî
¥¯¥é¥¯¥é
¥·¥ç¥³¥é¥«¥¿¥Ö¥é
È´¤±¶õ
Ìë¤Î¥Ô¥¨¥í
¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥ì¥Ç¥£¥ª
Value
Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß
FREEDOM
-encore-
Hello Signals
¤¢¤Î¥Ð¥ó¥É
½é²Æ
¢¨¼ýÏ¿±ÇÁü¤ÏÁ´·ÁÂÖÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×Blu-ray¡Û¤È¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×DVD¡Û¤Î¤ß K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¸ø±é2ÆüÌÜ(2024Ç¯10·î13Æü)¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö0¡×¤È¡Ö¸þÆü°ª¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£
¢¨¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×Blu-ray¡Û¤È¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×DVD¡Û¤Î¹½À®ÉÊ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹
¢¨¡ÚÄÌ¾ïÈ×Blu-ray¡Û¤È¡ÚÄÌ¾ïÈ×DVD¡Û¤Î¹½À®ÉÊ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹
¡üÅ¹ÊÞÊÌCD¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE / Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ü¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(Ìó120¡ß120mm)
¡¦TOWER RECORDS¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(TOWER³¨ÊÁ)(A4)
¡¦HMV¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(HMV³¨ÊÁ)(A4)
¡¦TSUTAYA RECORDS¡§¥¯¥ê¥¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼(A3)
¡¦Amazon.co.jp¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼(90¡ß90mm)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼(É³/ÌóÉý0.8mm¡ßÁíÄ¹110cm)
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§Ì¤Äê
¡¦NEOWING / CDJAPAN(OVERSEAS)¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(54¡ß86mm)
¡¦Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¶¦ÄÌÆÃÅµ¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢¨Ado Official Music Shop¤Ï¸½ºß³¤³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤ßÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏUNIVERSAL MUSIC STORE¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
