¥¢¥¦¥§ー¤ÎÉ±Ï©¤¬ºòµ¨½÷²¦¤ÎÂçºåMV¤òÇË¤ê¡¢½éÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ë¡ÚÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°½÷»ÒÂè1ÀáGAME1¡Û
¡¡10Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎÂè1ÀáGAME1¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹¤È¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¤¬¡¢ÂçºåMV¤Î¥Ûー¥à¤Ç¤¢¤ë¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥êー¥ÊÉñ½§¤Ë¤ÆÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¥êー¥°¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿SV¥êー¥°¤Ï2025-26¥·ー¥º¥ó¤Ç2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥êー¥°¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³Æ¥Áー¥à¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ®¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¿·¥·ー¥º¥ó¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿½éÀï¡¢¥Ûー¥à¤ÎÂçºåMV¤Ï¥»¥Ã¥¿ー¡ÊS¡Ë¤ËÅìÈþÆà¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤ËÎÓ¶×Æà¤ÈµÜÉô°¦²êÀ¤¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡ÊMB¡Ë¤Ë¾®Àî°¦Î¤Æà¤ÈÂç»³ÎË¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡ÊOP¡Ë¤Ë¥ê¥»¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ø¥Ã¥±¡¢¥ê¥Ù¥í¡ÊL¡Ë¤ËÀ¾ºê°¦ºÚ¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¦¥§ー¤ÎÉ±Ï©¤ÏS¤ËÝ¯°æÈþ¼ù¡¢OH¤ËÌîÃæÎÜ°á¤È¥«¥ßー¥é¡¦¥ß¥ó¥¬¥ë¥Ç¥£¡¢MB¤Ëº´¡¹ÌÚÀé¹É¤È°ËÆ£Ëã½ï¡¢OP¤ËÅÄÃæºé´õ¡¢L¤ËÊ¡Î±·ÅÈþ¤È¤¤¤¦ÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¡¢¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¤ÎÌîÃæ¤Î¹¥¥µー¥Ö¤¬¸÷¤êÂçºåMV¤Î¼éÈ÷¤òÊø¤·¤ÆÉ±Ï©¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÉ±Ï©¤ÏÂçºåMV¤Î¹¶·â¤ò´ÊÃ±¤Ë·è¤á¤µ¤»¤º¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë·Ò¤²¤Æ2-8¤ÈÂç¤¤Ê¥êー¥É¤òÆÀ¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀº¹¤òµÍ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÂçºåMV¤Ï¥µー¥Ö¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µÜÉô¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÅÄÃæ¿ðµ©¤òÅêÆþ¡£¤½¤Î¸å¤Ë4Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÀ¤¿ÂçºåMV¤¬11-14¤È3ÅÀº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤·¤«¤·ÃæÈ×¤«¤é½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤È¥Ç¥£¥°¤Î¹¥¼éÈ÷¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÆÍ×½ê¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ëÉ±Ï©¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢19-25¤Ç¤Þ¤º¤Ï¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤¯Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤È¤ÏµÕ¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£½øÈ×¤ÏÂçºåMV¤¬ÎÓ¤Î¹¶·â¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ7-3¤ÈÀè¹Ô¤¹¤ë¡£¤É¤Á¤é¤Î¥Áー¥à¤âÎÉ¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤ò´ÊÃ±¤Ë¤Ï·è¤á¤µ¤»¤º¡¢Ä¹¤¤¥é¥êー¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤ë¡£ÃæÈ×¤«¤é½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤Î±þ½·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾®Àî¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆÂçºåMV¤¬20ÅÀÂæ¤Ë¤Î¤»¤ë¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¤ËÃ¥¤Ã¤¿¥êー¥É¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¡¢É±Ï©¤ËÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçºåMV¤¬25-21¤Ç¼è¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÂè3¥»¥Ã¥È¤ÏÂçºåMV¤Î3Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£½øÈ×¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÉ±Ï©¤Î¹¶·â¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¤¹¤ëÂçºåMV¤¬Î®¤ì¤òÄÏ¤à¤¬¡¢É±Ï©¤âÅÀº¹¤òÎ¥¤µ¤ì¤Þ¤¤¤È¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡£½øÈ×¤«¤éÂçºåMV¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿É±Ï©¤À¤¬¡¢ÃæÈ×¤ËÍ×½ê¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÀ®¸ù¤µ¤»17-17¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¤µ¤é¤ËÄ¾¸å¤Î¥é¥êー¤òÀ©¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ20ÅÀ¤Ë¤Î¤»¤¿Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÉ±Ï©¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬À®¸ù¤·¡¢19-21¤È2ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤³¤³¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿É±Ï©¤Ï¥µー¥Ö¤Ç¤âÂçºåMV¤òÊø¤·¤Æ¥êー¥É¤ò¹¤²¡¢21-25¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ûー¥à¤ÎÂçºåMV¤À¤¬¡¢Âè4¥»¥Ã¥È¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ÏÉ±Ï©¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ1-6¤È¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£ÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤¿¤¤ÂçºåMV¤ËÂÐ¤·¡¢¥é¥êー¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ÇÃå¼Â¤ËÅÀ¤ò¼è¤êÀÚ¤ëÉ±Ï©¤¬»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¡¢ÃæÈ×¤â7-15¤ÈÅÀº¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¾Ç¤ëÂçºåMV¤Ï¼éÈ÷¤¬Íð¤ì¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥ß¥¹¤â½Ð»Ï¤á¡¢¤µ¤é¤ËÏ¢Â³¤Ç¹¶·â¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¤µ¤ì10ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£½øÈ×¤«¤é½ªÈ×¤Þ¤ÇÂçºåMV¤ò°µÅÝ¤·¤¿É±Ï©¤¬Âçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ10-25¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1-3¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¤·¤¿SV¥êー¥°½÷»Ò¡£ÂçºåMV¤ÈÉ±Ï©¤Î³«ËëÀïGAME1¤Ï¡¢ºòµ¨½÷²¦¤ÎÂçºåMV¤Ë¹¶·â¤ò´ÊÃ±¤Ë·è¤á¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿É±Ï©¤¬À©¤·¤¿¡£¼¡¤ÎGAME2¤Ï11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÆ±¤¸¤¯¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥êー¥ÊÉñ½§¤Ë¤Æ15:05¤«¤é»î¹ç³«»Ï¤À¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
Âçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹ 1-3 ¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©
Âè1¥»¥Ã¥È 19-25
Âè2¥»¥Ã¥È 25-21
Âè3¥»¥Ã¥È 21-25
Âè4¥»¥Ã¥È 10-25