¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¡¢¥¬¥¹À¸»º¤Î¤ª¤è¤½60%¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ï9Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢º£·î¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¬¥¹À¸»ºÇ½ÎÏ¤Î¤ª¤è¤½60%¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤Åß¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼ûÍ×¤Ë¸þ¤±¡¢ÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤è¤½22²¯¥É¥ë¡áÆüËÜ±ß¤Ç3360²¯±ßÁêÅö¤ÎÇ³ÎÁ¤òÍ¢Æþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶õ·³¤ä¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¤«¤é10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤äÆîÉô¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã½£¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎÌµ¿Íµ¡¤È¥ß¥µ¥¤¥ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½500µ¡¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â1¿Í¤¬»àË´¡¢20¿Í°Ê¾å¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é»ÜÀß¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¡¢°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÄäÅÅ¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤â10Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎËÉ±Ò»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é»ÜÀß¤ËÂÐ¤·Âçµ¬ÌÏ¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢²¤ÊÆ¤Ê¤É¤Î¹ñ¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢ËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¤È¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¶¯²½¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
