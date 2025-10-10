harevutai 6周年記念イベント＜清春xTSFes 2025 SPECIAL STAGE＞開催決定
11月1日（土）〜3日（月・祝）に開催される＜TOSHIMA STREET FES 2025（TSFes 2025）＞において、harevutai 6周年記念イベントとして＜清春xTSFes 2025 SPECIAL STAGE＞が11月1日に開催されることが決定した。
清春がボーカルを務めるSadsの「忘却の空」は、池袋を舞台にしたドラマ『池袋ウエストゲートパーク』の主題歌として広く知られており、2025年は同ドラマ放送から25周年の節目。
池袋を象徴するカルチャーと音楽の歴史を重ねる特別なステージを西口側・池袋西口公園グローバルリングにて、東口側はharevutaiにて＜「清春xTSFes 2025 SPECIAL STAGE＞を開催する。
チケットは、10月10日（金）20時よりファミリーマートにて抽選販売がスタートしている。
＜harevutai 6周年記念イベント 「清春xTSFes 2025 SPECIAL STAGE」＞
日程：11月1日(土) 19:30開場 20:00開演 （20:40終演予定）
会場：harevutai (https://harevutai.com/)
入場料：3,600円（税込）※ドリンク代込
チケット情報
販売：ファミリーマート
取り扱い券種：スタンディング
URL：https://r.funity.jp/harevutai6th
抽選販売：受付期間：2025年10月10日（金）20:00〜10月19日（日）23:59
一般発売：10月27日(月)19:00〜
＜TOSHIMA STREET FES 2025（略称：TSFes 2025）＞
日程：2025年11月1日（土）〜3日（月・祝） *10月31日（金）に前夜祭
会場：池袋西口公園グローバルリング、中池袋公園、harevutai、池袋第三小学校 ほか
入場料：無料（一部有料コンテンツあり）
主催：TOSHIMA STREET FES 実行委員会（株式会社MoveX、株式会社FNMD、ISARIBI株式会社、株式会社Xcountry）
共催：豊島区、一般社団法人Hareza池袋エリアマネジメント、チームとしま
協賛: (株)ビックカメラ、西武鉄道(株)、uni 三菱鉛筆 表現革新振興財団、(株)ironowa、Mixalive TOKYO、ライフガード、ワンダンス、マテックス(株)、渡邊建設(株)、WEGO、(株)久世、(株)東武百貨店 池袋店、(株)サンシャインシティ、(株)アレグロ、東日本旅客鉄道株式会社、株式会社shizai
協力: PONY CANYON INC./harevutai、NAMACHAん Brewing、(株)アニメイト、池袋中央通路ツインピラー、池袋オレンジロードビジョン、APPLEBUM