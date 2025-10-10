·àÅªÃÆ¤Î¾åÅÄåºÀ¤¡ÖÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¡×¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤Ç8Àï8È¯¡ÄÀä¹¥Ä´¤ò¾ÚÌÀ
¡Öº£¤ÏÎÉ¤¤¾õÂÖ¡×¤È¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¸ÀµÚ¡¢¼¡Àï¤Î¾¡Íø¤òÀÀ¤¦
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡ÅÚÃÅ¾ì¤Çµ®½Å¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿FW¾åÅÄåºÀ¤¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤óÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ãå¼Â¤Ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î°ìÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾21Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î5Ê¬¸å¤ËFW¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤ËºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï1-2¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ê¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¾åÅÄ¤òÅêÆþ¡£ÇÔ¿§Ç»¸ü¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¾åÅÄ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢·àÅª¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÇÔÀï¤Î´íµ¡¤«¤éµß¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¹çÎ®Á°¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç³«Ëë8Àï8È¯¤È¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄ¡£¤½¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë°ì·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÎäÀÅ¤Ë¼«¿È¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡Ö³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤ÏÎÉ¤¤¾õÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤«¤é3»î¹ç¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¡£µ®½Å¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²Ì¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ËþÂ¤Ï¤Ê¤¤¡£¾åÅÄ¤Ï¡ÖËè»î¹ç¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¾¡Íø¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤Î°ìÀï¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢ÌÀ³Î¤Ë¾¡Íø¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë