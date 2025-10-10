¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡Öµ¤»ý¤Á¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡×¡¡ÇÔÀïÇ»¸ü¤«¤é¼¹Ç°¤Î2-2¥É¥í¡¼¡Ö²æ¡¹¤Î´üÂÔ¤¹¤ëFW¤¬2ÆÀÅÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¤òÁí³ç
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¤Ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤ÇÆîÊÆ¤Î¶¯¹ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤È¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¨¤¿¡×¤È¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾20Ê¬¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î¥¨¡¼¥¹MF¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµö¤¹¤â¡¢Æ±26Ê¬¤ËFW¾®Àî¹Ò´ð¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¡¡¤·¤«¤·¸åÈ¾19Ê¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¾å¤²¤¿¥¯¥í¥¹¤òMF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤é¤ìºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÄ¾¸å¤ËÆîÌî¤ÈÃæÂ¼¤ËÂå¤¨¡¢MF³ùÅÄÂçÃÏ¤ÈÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎMFÀÆÆ£¸÷³Ì¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤ÏFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤ÈFW¾åÅÄåºÀ¤¤Î2¥È¥Ã¥×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Æ°¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ÇÍ¾¤Ã¤¿¾åÅÄ¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ß2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö2²ó¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤â¤½¤³¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤ó¤À¡¢»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤Î¼¹Ç°¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÁê¼ê¤¬¶¯¹ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¥¢¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥µ¡¼¥É¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢²æ¡¹¤Î´üÂÔ¤¹¤ëFW¤¬2ÆÀÅÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î³èÌö¤òÉ¾²Á¤·¡¢¼¡¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ø¤ÈÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë