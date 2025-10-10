ÆüËÜÂåÉ½¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¥É¥í¡¼¤Ç3Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¶þ¿«¡Ä¾åÅÄåºÀ¤¤ÎÅÚÃÅ¾ìÃÆ¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¯
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¤Ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤ÇÆîÊÆ¤Î¶¯¹ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤È¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Ç2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡3ÀïÌ¤¾¡Íø¤Ï2022Ç¯¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Àï¡¢2023Ç¯¥¦¥ë¥°¥¢¥¤Àï¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢Éé½ý¼Ô¤ÎÂ¿¤¤ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÏDFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¬È´Å§¤µ¤ì¡¢DFÅÏÊÕ¹ä¡¢DFÀ¥¸ÅÊâÌ´¤ÈÁÈ¤ó¤À¡£MF±óÆ£¹Ò¤¬Éé½ý¤Ë¤è¤ëÉÔ»²²Ã¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏMFº´Ìî³¤½®¤ÈMFÅÄÃæÊË¤Î¥³¥ó¥Ó¡£Á°Àþ¤Ç¤ÏÂåÉ½Éüµ¢¤ÎMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬º¸¥ï¥¤¥É¤ËÆþ¤ê¡¢MFÆ²°ÂÎ§¤¬±¦¥·¥ã¥É¡¼¡¢MF°ËÅì½ãÌé¤¬±¦¥ï¥¤¥É¤Ë¡£ºÇÁ°Àþ¤ÏFW¾®Àî¹Ò´ð¤Ç¡¢º¸¥·¥ã¥É¡¼¤ÎMFÆîÌîÂó¼Â¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ëÆüËÜ¤À¤¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤â¥Ü¡¼¥ëºÝ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âºî¤ê¸ß³Ñ¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°È¾È¾¤Ð¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤òÆÍ¤«¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢Áê¼êFW¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢Á°È¾21Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·5Ê¬¸å¡¢¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤«¤é¾®Àî¤¬¶¯Îõ¥ß¥É¥ë¤òÊü¤Ä¤ÈÁê¼êGK¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬º¸ÏÓ¤ÇÃÆ¤¯¤âÀª¤¤¤ò»¦¤·¤¤ì¤º¡¢Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ëÆâ¤Ø¡£¾®Àî¤Ï¤³¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á11»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç10¥´¡¼¥ë¡£³øËÜË®ÌÐ»á¤¬1966Ç¯¤ËÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿12»î¹ç10¥´¡¼¥ë¤Î2·å¥´¡¼¥ëÃ£À®ºÇÃ»µÏ¿¤ò59Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÆîÌî¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤â¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¡£²¡¤·¹þ¤à¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¾å¤²¤¿¥¯¥í¥¹¤òMF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤é¤ìºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÄ¾¸å¤ËÆîÌî¤ÈÃæÂ¼¤ËÂå¤¨¡¢MF³ùÅÄÂçÃÏ¤ÈÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎMFÀÆÆ£¸÷³Ì¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¹¶·â¤Î°µÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤¤ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ»þ´Ö¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£MFÁêÇÏÍ¦µª¤ÈFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¡¢¥é¥¹¥È5Ê¬¤Ç¥ª¥é¥ó¥À1Éô¤Ç³«Ëë8Àï8¥´¡¼¥ë¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤¤òÅêÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸òÂå¤ò½ä¤ëº®Íð¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ÇÍ¾¤Ã¤¿¾åÅÄ¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ß2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÇÔÀï¤³¤½Èò¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï9·î¤ËÊÆ¹ñ±óÀ¬¤ò¤·¤Æ¤Î¥á¥¥·¥³¡Ê0-0¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¡Ê0-2¡Ë¤«¤é3ÀïÌ¤¾¡Íø¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¶¦ºÅ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥Û¥¹¥È¹ñ¤ä½Ð¾ì¹ñ¤È¤ÎÏÓ»î¤·¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤·ë²Ì¤¬Â³¤¯¡£ÆüËÜ¤Ï14Æü¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¶¯¹ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÅìµþ¤Ç¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë