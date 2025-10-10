½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î·Ê¿§¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡¡ÆüËÜ¤Î¡È3000¿Í¡ÉÂç´¿À¼¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤ëµ¤»ý¤Á
¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¥Û¥ó¥À
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¥Û¥ó¥À¤Ï10Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦ÅìÌ¾CC¿þÌî¡¦Åí±àC¡Ê6435¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤Î69¤Ç²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤È4ÂÇº¹¤Î28°Ì¤È¤·¤¿¡£3·î°ÊÍè¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼»²Àï¡£¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Ë¸«¤¿¸÷·Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ÂÌî¤ÏÁ°È¾8ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¼è¡£¸åÈ¾15ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó³°¤«¤éÊü¤Ã¤¿¥Á¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Ä¾ÀÜ¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¡£¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆË¹»Ò¤Î¤Ä¤Ð¤ò¿¨¤ê¤Ê¤¬¤é·Ú¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¡£¤³¤ÎÆü2¤ÄÌÜ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª18ÈÖ¤Ç¤â¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤Æ½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÈæ³ÓÅª¥Ü¥®¡¼¤ò¼è¤ëÍ×ÁÇ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÎÌ»º¤·¤¿¤«¤Ã¤¿Êý¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë½ÂÌî¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤ë¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î·Ê¿§¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢3000¿Í¤Û¤É¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö1ÈÖ¤Î·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¤ê18ÈÖ¤Î·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤ì¤À¤±¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡£µ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¤·¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤ÈÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¹¥¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë